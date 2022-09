Strah pred visokimi stroški in težave s partnerji v Trbižu

V začetku tedna je Planica brez težav prestala zadnjo kontrolo Mednarodne smučarske zveze in generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze Michel Vion je po ogledu pritrdil, da je ekipa organizatorjev točno tam, kjer mora biti. "Saj tam tudi moramo biti. Čas neizprosno hiti in smo v zaključni fazi priprav. Manjka še nekaj manjših infrastrukturnih posegov, montaža in postavitev začasne infrastrukture in vse kar se veže na to. Vse ostalo je pripravljeno, moram pa priznati tudi, da je bil nordijski center grajen za takšno tekmovanje in da imamo dobro infrastrukturo. Zdaj velja razmišljati naprej, saj bo treba zadeve začeti spreminjati in prilagoditi potrebam modernega športa," je dejal generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič.

Tomaž Šušteršič Foto: Vid Ponikvar A brez zapletov ne gre. "Največ skrbi nam povzroča nepredvidljiva rast cen v Evropi. Najprej je bilo težko, ker nas je udaril covid-19 in vse s tem povezane omejitve, zdaj pa kriza zaradi vojne v Ukrajini. Vse to je najprej pognalo v nebo cene energentov, nato vse storitve vezane nanje in kasneje privedlo do splošnih podražitev. Zgolj prireditvena infrastruktura se je podražila približno 30 odstotkov. To nas dnevno sili v prilagajanje proračuna, ki je trenutno visok dobrih 17 milijonov evrov, a smo notranje rezerve že počrpali in ne vemo, kaj nas čaka v naslednjih štirih oz. petih mesecih."

Šušteršič je ob tem opozoril, da so podražitve posameznih storitev še bistveno višje, in razkril, da je denimo najem bivalnega zabojnika še nedavno stal okrog 3.000 do 3.500 evrov, zdaj pa so cene 100-odstotkov višje. "Povpraševanje se je izjemno povečalo. Najprej za potrebe testiranj v času pandemije, za tem je vnovič oživelo gradbeništvo, ki je bilo dolgo ustavljeno. Prišlo je do pomanjkanja zabojnikov, za katere je pomembno, da so iz regije, saj bi transport najem spet podražil. Zaradi pomanjkanja materialov pa so tudi težave pri gradnji novih, ki si jih ponudniki sicer želijo."

Na prvenstvo bodo sodelovali tekmovalci iz več kot 40 držav, ki se bodo v 11 tekmovalnih dneh borili za 24 kompletov kolajn. Organizator si želi si med 150.000 in 200.000č gledalcev na prireditvi, pa čeprav bo prostora za spremljanje skokov nekaj manj kot sicer, saj Bloudkove skakalnice ponujajo nekaj manj prostora od letalnic bratov Gorišek.

"Posebne tragike ne bo, če bomo vse izpeljali doma"

Foto: Žiga Zupan/Sportida Med partnerji, močno sta v sodelovanje pri pripravi SP vključeni tudi mesti Beljak in Trbiž, prihaja tudi do težav z Italijani. Tam je predviden štart ženske tekme na 30 km in moške na 50 km. "Če v kratkem ne dobimo potrditve, bomo morali tekme v celoti izpeljati v Planici. Tako z ljudmi kot s financami so bili v Trbižu soudeleženi pri naši kandidaturi, zagotavljali so tudi sodelovanje pri tekmah, tik pred zdajci pa se sprašujemo, kje smo," pravi Šušteršič. Ta dodaja, da je bila ideja čezmejnega sodelovanja odlično sprejeta na Mednarodni smučarski zvezi, pa tudi v javnosti, saj kaže odlično povezanost tega trikotnika. "A posebne tragike ne bo, če bomo vse izpeljali doma. Logistično je to za nas morda celo lažje, sama ideja pa se nam je zdela tako velika in pomembna, da skušamo z njo vztrajati do zadnjega. Če se ne bo izšlo, bomo nove priložnosti pač iskali v prihodnje."

Zapleta se seveda pri financah. Projekt bi morala podpreti tudi deželna vlada Furlanije-Julijske krajine, ki pa ocenjuje, da je vidnost njihovih marketinških sporočil med televizijskimi prenosi premajhna, da bi zadevo podprli. "Mi pravega vpliva na to nimamo. Zdaj je treba počakati, ali bo na predloge pristala mednarodna marketinška agencija, ki je zadolžena za to."