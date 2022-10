Do začetka velikega dogodka v Planici, nordijskega svetovnega prvenstva, so še štirje meseci. V slovenski nordijski družini si od tekmovanj na domačih tleh veliko obetajo zlasti skakalci. A se na teren v dolini pod Poncami pripravljalo tudi tuje reprezentance. Poligon za trening sta zlasti Bloudkovi velikanki, ki bosta gostili skakalne preizkušnje.

"Planica je v koledarju vsakega trenerja. Norvežani bodo dvakrat trenirali pri nas, Nemci enako. Poljaki so že bili tu, nekateri Avstrijci še večkrat. Pred tem so k nam na priprave hodili na primer po enkrat. Pomembno je, da se tekmovalci malce navadijo na skakalnici, ki bosta gostili nordijsko svetovno prvenstvo. Zanimanje za trening v Planici je večje, ni pa tako, da bi se nam obseg treningov iz tujine povečal za 50 odstotkov. Je pa res, da so tudi iz tekaških reprezentanc prišli na trening in si ogledali proge. Verjetno bo še kdo preizkusil teren," poudarja Jelko Gros, ki je vpet v delo v Planici.

Nekateri Avstrijci se na planiški skakalnici počutijo bolj domače kot na avstrijskih

Pogosti tuji gostje so avstrijski skakalci, zlasti tisti, ki domujejo v bližini slovenske meje: "Nekoč mi je avstrijski trener rekel, da imajo planiško skakalnico bolj za domačo kot svoje. Zlasti ti skakalci, ki živijo v neposredni okolici in do Salzburga, saj je več verjetnosti, da bo pripravljena skakalnica pri nas kot v njihovem domačem Bischofshofnu. Skakalnice je treba vzdrževati, sicer so lahko težave. Pri nas je malce lažje, sicer dražje, da smo v pogonu. Za razvoj skokov je Planica pravi poligon. Dobrodošlo je, da imamo poseben program, v katerem pokrovitelji prispevajo 50 odstotkov za pokritje stroškov. Letni stroški so blizu 300 tisoč evrov. Skupno se s skakalnicami naredi minus sto tisoč evrov letno, a nato s turističnimi programi naredimo pozitiven izkupiček in tako financiramo treninge skokov in tekov v Planici."

Jelko Gros živi s Planico. Foto: Vid Ponikvar

Od 21. februarja do 5. marca 2023 bo v Sloveniji potekalo nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo osrednji dogodek pri nas prihodnje leto. Za športnike v nordijskih zimskih športih bo to vrhunec. Osvojiti medaljo je za vsakega športnika nekaj posebnega, na zadnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2021 pa so se slovenske športnice in športniki veselili kar šestih medalj (štiri skakalne in dve tekaški). Letvica je torej postavljena visoko in tega se zavedajo tudi v slovenskem taboru.

Na koncu vpliva dnevna forma

Svoje izračune imajo tudi v drugih reprezentancah, zato so letos poleti s svojimi skakalnimi zvezdniki večkrat obiskali Planico. A v skokih velikokrat slišimo, da je ob dobri formi vseeno, na kateri napravi skačejo.

"Na koncu je dnevna forma tista, ki vpliva. Za svetovno prvenstvo je pomembno, v kakšni formi prideš, koliko samozavesti si pridobil na prejšnjih tekmah. Mogoče vpliva le to, če imaš morebiti v glavi, da ti neka skakalnica ne ugaja ali nasprotno. To so malenkosti, ki pozitivno in negativno vplivajo na posameznika. Zagotovo je določena prednost za slovenske skakalce, da bodo skakali na domačih skakalnicah. Zagotovo bodo izvlekli več kot na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer naprave niso poznali," izpostavlja Gros, ki je imel pri gradnji nordijskega centra v Planici v rokah škarje in platno.

Obe Bloudkovi skakalnici sta v tem trenutku še pokriti s plastiko, tako je vse od 1. maja vsako leto. Edini mesec, ko skakalnica ne obratuje, je april, ko nihče ne želi skakati. Prihodnji teden bodo na veliki napravi začeli delati ledeno smučino, po 1. novembru pa še na 80-metrski skakalnici. "S tem omogočimo treninge vrhunskim športnikom in delu mladine. Kaj kmalu bodo tudi skakalnico začeli pokrivati s snegom. S snegom iz deponije bomo po 15. novembru pripravili stometrsko skakalnico, da bodo lahko doskoke delali na sneg. Sicer pa čakamo na mraz. Lani smo na primer že sredi novembra začeli delati sneg, včasih pa so temperature visoke in je treba čakati vse do sredine decembra," poudarja Gros.

Sneg v deponiji zdrži kljub poletni vročini

In kje je shranjen sneg iz lanske zime? "V srčku tekaške proge. Imamo posebno metodo, da sneg kljub visokim temperaturam ne skopni. Sneg ni pokrit s folijami, ampak plahtami, ki vsebujejo aluminijasta vlakna, da reflektirajo svetlobo. To je ena plast. Vmesna je takšna, kot jih imamo na primer v bundah, da nas ne zebe, torej termoizolacija. Potem je še ena plast, ki jo uporabljajo tudi pri zaščiti ledenikov," je nazorno opisal Gros.

Čez dva tedna se bo skakalna zima začela v Wisli na Poljskem, od takrat naprej pa se bodo dnevi hitro obračali in kar naenkrat bo pred vrati 21. februar, ko se bo spektakel v Planici začel.