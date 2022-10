Do nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta so še trije tedni. Z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem smo se pogovarjali o poletni sezoni, visokih ciljih v novem tekmovalnem obdobju, domačem svetovnem prvenstvu, motivaciji, pa tudi letalnici, ki jo bodo nekatere okusile prihodnje leto.

Poletna sezona je končana. Z rezultati ste spet lahko zadovoljni. Kako bi jo ocenili sami?

Poletna sezona je bila odlična. Naredili smo, kar je bilo v načrtu. Tudi na zadnji tekmi v Klingenthalu smo dosegli dvojne stopničke. Skupna zmaga in drugo mesto ter pokal narodov so največ, kar lahko ekipa doseže. S tem smo zadovoljni.

Seveda nas do zime čaka še nekaj dela, nekaj popravkov. Nekaj malenkosti je še pri dresih, seveda moramo opraviti še preizkus zimske opreme. Najprej z ledeno smučino, na katero bomo čakali doma. Upamo, da tekmovalke ostanejo zdrave. Če tu ne bo težav, gremo lahko brez skrbi v zimo.

"Skupna zmaga in drugo mesto ter pokal narodov so največ, kar lahko ekipa doseže." Foto: Sportida

Nekaj manjših popravkov, pravite. Čemu boste do začetka svetovnega pokala v Wisli posvečali največ pozornosti?

Pri najboljših tekmovalkah tu govorimo o kozmetičnih popravkih. Vsekakor pa bi rad, da tudi drugi del ekipe pripeljemo na še višjo raven. Verjamem, da so prav vse naše tekmovalke sposobne poseči v vrh svetovnega pokala. Nekatere morda zelo hitro, pri drugih je to bolj dolgoročni cilj. Naš pristop je, da se z vsemi pomikamo proti vrhu.

Do Wisle bo treba pri dresih preizkusiti določene stvari, ker so letos novi kroji. Pričakujem, da bo tudi nadzor strožji. Upam, da bodo naredili tako, da bo za vse enako.

Ko smo ravno pri dresih. Rezultat Eme Klinec iz prve serije mešane ekipne tekme v Klingenthalu zaradi neustreznega dresa ni štel. Kaj je bilo narobe?

Lahko rečem, da je to nekako pravilo čez pravilo. Lahko imaš težave, če hočeš zadostiti enemu pravilu, pa potem morda ne moreš zadostiti drugemu. Bilo je nekaj diskvalifikacij, tudi Marite Kramer in Sare Takanaši. Menim pa, da Ema uporablja enega manjših dresov in da ne manipuliramo z dresi.

Ema je med poletjem trenirala s klubom. Kot je dejala, je potrebovala nekakšen umik. Kako gledate na to?

Lanska sezona je bila za Emo stresna, tako da smo se odločili, da jo malo umaknemo iz tega okolja. Ema je že prej veliko trenirala v klubu. Delo tam nam je znano. Vse skupaj je dobro teklo. Načrt je bil, da se vrne na zadnjo tekmo, kar se tudi je. Vrnila se je bolj sproščena, zdrava. Sezona pred nami bo težka, upamo, da bo šla skozi sezono s čim manj stresa.

"Vse skupaj je dobro teklo. Načrt je bil, da se vrne na zadnjo tekmo, kar se tudi je. Vrnila se je bolj sproščena, zdrava." Foto: Sportida

V lanski zimi kolajne na olimpijskih igrah, v letošnji upajo na čim več teh na domačem svetovnem prvenstvu. Foto: Anže Malovrh/STA

V lanski sezoni so skakalke dosegle izjemne rezultate, prvič slavile tudi v pokalu narodov, vrnili ste se z olimpijskimi odličji, trojno zmago, več dvojnimi ... S kakšnimi cilji greste v novo sezono, v kateri bo vrhunec domače svetovno prvenstvo?

Želja pri vseh tekmovalkah je velika. Tudi tiste, ki so najboljše, si želijo še več. Imamo kar nekaj tekmovalk, ki so dokazale, da so lahko najboljše na svetu. Preostale vidijo, da se da, da tudi one lahko postopoma pridejo višje. Tiste, ki so že zdaj na vrhu, pa imajo cilj, da čim dlje ostanejo na vrhu, kar je morda še težje.

A če bomo nadaljevali na ta način in obdržali sproščenost, ki jo imamo v ekipi, delali z ekipo, ne samo zase, in če bodo dekleta zdrava, mislim, da lahko novo sezono ponovno izpeljemo tako uspešno, kot smo lansko.

Kaj vse je zapisano med rezultatskimi cilji?

Cilji so visoki. Ker smo dosegli praktično vse, kar se je dalo, si sploh ne moremo postaviti nižjih ciljev. Želimo ponoviti zmago v pokalu narodov. Sam ocenjujem, da smo tako močna reprezentanca, da nam to znova lahko uspe. Na svetovnem prvenstvu pa na vsaki tekmi kolajna. Verjetno bodo dekleta želela še več.

Pred časom ste dejali, da na prvenstvu pričakujete vsaj tri kolajne, Nika Križnar je dodala, da sama pri sebi lahko vidi tri, da pa so tu še druge, ki lahko prav tako slavijo doma.

Zagotovo. Imamo več priložnosti na individualni tekmi na mali in veliki skakalnici, tu je še ekipna tekma, v kateri smo nasploh močni, pa še tekma mešanih ekip, na kateri pa smo odvisni tudi od fantov. Na vidiku so nekako štiri kolajne, dokazali pa smo, da lahko več tekmovalk konča na stopničkah.

"Želimo ponoviti zmago v pokalu narodov. Ocenjujem, da smo tako močna reprezentanca, da nam to lahko uspe. Na svetovnem prvenstvu pa na vsaki tekmi kolajna. Verjetno bodo dekleta želela še več," o ciljih v novi sezoni pravi Zupančič. Foto: Vid Ponikvar

O motivaciji po odlični zadnji sezoni S samo motivacijo nimamo težav, dekleta so delavna. Na začetku se pogovorimo o njihovih ciljih, pa o tem, kakšna je pot do tja, vmes imamo nekaj korekcij in se pogovorimo, pri katerih stvareh gremo v pravo smer, pri katerih pa ne. Vsekakor moramo narediti tak program, da je stimulativen, da ga rade opravljajo, da vedo, kaj delajo, da si vmes vzamemo dovolj časa za regeneracijo, za vzporedne dejavnosti, ki so zanimive, da nekako razbijejo monotonost. Ne čutim, da bi jih bilo treba dodatno motivirati.

Letalnico v Vikersundu bodo prvič na tekmi preizkusila tudi dekleta. Nastopilo bo lahko prvih 15 s turneje Raw-Air, a vprašanje je, koliko jih bo upalo nastopiti. Foto: Guliverimage Sezona svetovnega pokala se bo začela prej, kot ste bili vajeni. Že 4. novembra v Wisli, kjer bodo skakalke in skakalci prvič na tej ravni tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča. Kje se boste na ledeni smučini pripravljali na uvod?

Pred tem gremo še v Bischofshofen, nato pa se nam doma obetata dve ledeni smučini, tako v Planici kot Kranju. Če bomo opravili približno 60 skokov na ledeni smučini, je to vsekakor dovolj, da normalno štartamo v Wisli.

V letošnjem koledarju je velika novost letalnica v Vikersundu, na kateri bo lahko nastopilo 15 najboljših skakalk s turneje Raw-Air. Koliko vaših reprezentantk menite, da bi upalo na letalnico?

Zahtevno je govoriti o tem. Treba se bo individualno pogovoriti s tekmovalkami. Odločila bo njihova želja, pa potem tudi moje dovoljenje. Meja je postavljena umetno. Morda bi bilo lažje na letalnico spustiti dekle, ki bo na turneji Raw-Air 22., kot pa tisto, ki bo na primer sedma ali četrta.

Vemo, da letalnica zahteva drugačen način skakanja ... Ne bojim se, da dekleta ne bi obvladala objekta, bolj se bojim razmer. Upam le, da bodo te v redu in da bo žirija pametna.

Jerneja Brecl je končala kariero. Foto: Guliverimage

Kakšen je status Jerneje Brecl? Je končala kariero?

Da. Odločila se je končati kariero v smučarskih skokih.