"Če sem toliko časa vztrajala, bom tudi še to sezono, ki prinaša domače svetovno prvenstvo. Veliko sem vložila v to, da sem se spet priključila. Če bi se uvrstila na prvenstvo in na ekipno tekmo, bi uresničila svoje želje. Zagotovo pa bi bila zelo vesela tudi, če bi mi uspelo priti do velikanke," pred prihajajočo zimsko sezono pravi najstarejša v slovenski skakalni reprezentanci Maja Vtič.

Smučarske skakalke se pospešeno pripravljajo na novo zimsko tekmovalno obdobje, ki se bo čez dobra dva tedna začelo v Wisli, kjer bodo tako dekleta kot fantje v svetovnem pokalu premierno tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.

Ena tistih, ki nestrpno pogleduje proti zimski sezoni - začetek te za dekleta prihaja hitreje, kot so bila vajena v preteklosti -, je tudi izkušena Slovenka Maja Vtič.

"Mislim, da kar vsi skupaj že komaj čakamo, da se začne. Prehod na ledeno smučino zame ni neka velika težava, ne potrebujem ogromno časa za prilagoditev. Osebno mi je ledena smučina še boljša. Veselim se prehoda, da bo vsaj malo zadišalo po zimi (smeh, op. a.). Glede kombinacije s plastičnim doskočiščem pa ... Vemo, kako je bilo včasih v Wisli, ko so imeli fantje težave ob doskoku. S tega vidika je tako morda celo bolje, da bo spodaj plastika. Pa tudi skakalnica je tam malo neprijetna, kar zadeva iztek, saj je 'kontrabreg', tako da je ustavljanje, sploh pozimi, na tem prvem snegu, malo težje. Mene plastika ne moti," o uvodnem dejanju svetovnega pokala razmišlja 34-letnica, ki je na tej ravni prvič tekmovala ob premieri za dekleta pred več kot desetletjem - decembra 2011.

"Pred kratkim sem se pogovarjala z eno od avstrijskih skakalk o tem, kako močna je naša ekipa, da če se uvrstiš v ekipo, si lahko samozavestna, saj to pomeni, da si dobro pripravljena, da si nekaj pokazala." Foto: Vid Ponikvar

Upa na mesto v ekipi na SP in kandidiranje za velikanko

Dolenjka, ki ji poškodbe v preteklosti niso prizanašale, pravi, da še ni rekla zadnje besede. Prihajajoča sezona je namreč zelo mikavna. Vrhunec bo domače svetovno prvenstvo, na Norveškem pa bo nekaj skakalk dočakalo tudi letenje. Elana in motivacije za vztrajanje vsaj še eno leto je torej dovolj. "Če sem toliko časa vztrajala, bom tudi še to sezono, ki prinaša domače svetovno prvenstvo. Veliko sem vložila v to, da sem se spet priključila. Upam samo, da bom nekako še nadgradila, kar mi manjka, potem bomo pa sproti videli, kako bo šlo, in postopoma sprejemali odločitve o prihodnosti," pravi 37. skakalka zadnje zime (pred njo je bilo šest rojakinj), ki se dobro zaveda hude konkurence v slovenskem ženskem taboru. Prostora za vse na spektaklu v Planici ne bo.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Ravno pred kratkim sem se pogovarjala z eno od avstrijskih skakalk o tem, kako močna je naša ekipa, da če se uvrstiš v ekipo, si lahko samozavestna, saj to pomeni, da si dobro pripravljena, da si nekaj pokazala. Vsekakor je moj glavni cilj svetovno prvenstvo v Planici. Če se uvrstim tja in na ekipno tekmo, bi uresničila želje, to je tisto, kar si želim. Zagotovo pa bi bila zelo vesela tudi, če bi mi uspelo priti do velikanke."

Strahu pred to ni? "Jaz bolj upam, da bom v taki pripravljenosti, da bom sploh lahko konkurirala za 15-erico na turneji Raw-Air (prvih 15 v seštevku turneje bo lahko letelo v Vikersundu, op. a.) in da bom sploh dobila priložnost iti na velikanko. Malo bi bilo neprijetno, če bi končala ravno kot 16. ali 17. in za nekoliko zgrešila mesto na tekmi."

Slovenska ženska reprezentanca je na zadnjem svetovnem prvenstvu 2021 v Oberstdorfu osvojila tri odličja. Ema Klinec je na srednji napravi postala svetovna prvakinja, Nika Križnar je bila na veliki skakalnici tretja, na ekipni preizkušnji pa so bile druge (Klinec, Križnar, Urša Bogataj in Špela Rogelj).

V poletni tekmovalni sezoni je bila najbolj zadovoljna s skoki, ki jih je prikazala v Rasnovu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najbolj zadovoljna s poletnim Rasnovom

Vtičeva je lani v svetovnem pokalu šestkrat osvojila točke svetovnega pokala na individualnih tekmah, najvišje je bila ob 13. mestu v Hinzenbachu, z ekipo pa je enkrat skočila na tretje mesto. V pretekli poletni sezoni grand prixa je sodelovala le v Rasnovu, kjer je bila sedma, in Klingenthalu, kjer je zasedla 18. mesto.

"S poletnimi predstavami sem bila kar zadovoljna, nekako sem od julija stopnjevala skoke. Sploh na tekmi v Rasnovu sem solidno skakala, s tistimi skoki sem bila najbolj zadovoljna. Manj pa s skoki v Klingenthalu, kjer rezultat glede na skoke sicer ni bil tako slab. Upam, da bom oktobra še nadgradila, kar mislim, da mi manjka, potem pa štart v novo sezono," pravi o poletnem delu sezone, na vprašanje, kje je največ prostora za izboljšave, pa odgovarja: "Malo imam rezerv še pri odskoku, pa posledično tudi v fazi leta. Bolje ko je odskok izpeljan, lažje je priti v fazo leto. Če pa so tam napake, se potem te prenašajo naprej in skok ni takšen, kot bi lahko bil."

Sezona svetovnega pokala se bo na Poljskem začela prvi konec tedna v novembru (4.-6. november).