Geiger ohranja upanje, Armbruster že dobitnica kristalnega globusa

Predzadnjo tekmo svetovnega pokala, na kateri slovenskih predstavnikov ni bilo, je dobila domačinka Gyda Westvold Hansen pred Avstrijko Liso Hirner in rojakinjo Ido Marie Hagen. Slednja zdaj na drugem mestu skupnega seštevka za Nathalie Armbruster zaostaja 108 točk.

Ženske bodo svetovni pokal končale v nedeljo s tekmo v strnjenem formatu, za moške pa po Holnenkollnu tekmovanja še ne bo konec. Finale svetovnega pokala bo konec naslednjega tedna v Lahtiju.

Pred zadnjimi tremi tekmami ima Jarl Magnus Riiber, zmagovalec 78 tekem za svetovni pokal, ki se bo zaradi kronične bolezni po sezoni upokojil, 71 točk pred Vinzenzom Geigerjem, tretjeuvrščeni, še en Nemec, Julian Schmid pa za globus nima več niti teoretičnih možnosti.

Izidi:

Moški:

1. Vinzenz Geiger (Nem) 22:33,6

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 1,2

3. Johannes Lamparter (Avt) 7,3

4. Franz-Josef Rhrl (Avt) 13,9

5. Ilka Herola (Fin) 54,4

6. Wendelin Thannheimer (Avt) 54,7

Vrstni red v svetonem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1385 točk

2. Vinzenz Geiger (Nem) 1314

3. Julian Schmid (Nor) 1063

4. Johannes Lamparter (Avt) 1037

5. Jens Luras Oftebro (Nor) 996

6. Ilkka Herola (Fin) 854

...

39. Vid Vrhovnik (Slo) 99

61. Gašper Brecl (Slo) 18

Ženske:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 13:46,7

2. Lisa Hirner (Avt) + 53,0

3. Ida Marie Hagen (Nor) 1:00,6

4. Ingrid Laate (Nor) 1:42,2

5. Minja Korhonen (Fin) 1:44,2

6. Nathalie Armbruster (Nem) 1:47,1

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Nathalie Armbruster (Nem) 1060

2. Ida Marie Hagen (Nor) 952

3. Haruka Kasai (Jap) 949

4. Yuna Kasai (Jap) 799

5. Gyda Westvold Hansen (Nor) 742

6. Lena Brocard (Fra) 616

...

11. Ema Volavšek (Slo) 486

30. Teja Pavec (Slo) 114

38. Tia Malovrh (Slo) 56

40. Silva Verbič (Slo) 47