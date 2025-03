Norvežan Jarl Magnus Riiber je odtekel častni krog in slavil kot 45. v dnevni razvrstitvi s šampanjcem, obkrožen s kolegi, ki so ga čakali na cilju. Norvežan, ki se je predčasno upokojil zaradi kronične bolezni črevesja, je zadnja leta dominiral na sceni in se poslavlja z 11 naslovi svetovnega prvaka.

Je daleč najuspešnejši športnik v zgodovini nordijske kombinacije. Možnost za rekordno šesto skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, kjer je vodil, je preprosto podaril.

Riiber je zmagal na rekordnih 78 tekmah svetovnega pokala in ima 11 naslovov svetovnega prvaka, zadnje tri je osvojil nedavno v domačem Trondheimu. Edini veliki naslov, ki se mu je izmaknil, je olimpijsko zlato, saj ima le ekipno srebro iz leta 2022 v Pekingu, kjer je izpustil preostala tekmovanja zaradi okužbe s koronavirusom.

Prva finska zmaga po 15 letih

Ilkka Herola je prvi finski zmagovalec na tekmi nordijske kombinacije po letu 2010. Foto: Reuters Ilkka Herola je danes slavil prvo finsko zmago v svetovnem pokalu v nordijski kombinaciji po letu 2010, potem ko je na Holmenkollnu najprej dosegel rekord s 146 metri in dobro tekel tudi na 7,5 km.

Zmagal je pred Nemcem Vinzenzem Geigerjem (+15,3 sekunde), ki je po presenetljivem predčasnem koncu sezone Riiberja že osvojil skupno zmago, in Avstrijcem Johannesom Lamparterjem (+18,2). Geiger je prevzel vodstvo in je zaradi Riiberjevega predčasnega konca sezone postal skupni zmagovalec.

"Tako zelo sem utrujen in delam veliko napak, zato se mi zdi prav, da se ustavim tukaj in zaprem to fantastično poglavje. Vesel sem svoje odločitve in vsega, kar sem dosegel," je med drugim dejal zmagovalec 78 tekem svetovnega pokala Riiber.

Pri ženskah gre velika kristalna krogla v roke Nemke Nathalie Armbruster.