Johannes Lamparter zmagal v Lahtiju

Tirolec Lamparter, ki ki je bil po skoku drugi, je po teku na 10 km v cilj prišel 27,4 sekunde pred Fincem Ilkko Herolo in 41,6 pred zmagovalcem skakalnega dela tekme Julianom Schmidom iz Nemčije. To je bila druga zmaga v sezoni za Lamparterja, ki se še bori za tretje mesto v skupnem seštevku.

Veliki kristalno globus je že pred tem osvojil Vinzenz Geiger, Nemec je tekmo končal na četrtem mestu. Več let dominantni Norvežan Jarl-Magnus Riiber je prejšnji teden končal kariero na Holmenkollnu.

Kombinacijska sezona pokala za moške se bo končala v soboto s še eno posamično tekmo. Ženske so sezono sklenile že prejšnji teden.

* Izidi:

- moški:

1. Johannes Lamparter (Avt) 23:59,4

2. Ilkka Herola (Fin) +27,4

3. Julian Schmid (Nem) 41,6

4. Vinzenz Geiger (Nem) 52,1

5. Wendelin Thannheimer (Avt) 54,9

6. Terence Weber (Nem) 59,2

...

44. Gašper Brecl (Slo) 4:40,8

54. Matic Garbajs (Slo) 6:14,7

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1474 točk

2. Vinzenz Geiger (Nem) 1385

3. Johannes Lamparter (Avt) 1217

4. Julian Schmid (Nor) 1195

5. Jens Luras Oftebro (Nor) 1049

6. Ilkka Herola (Fin) 1044

...

43. Vid Vrhovnik (Slo) 99

62. Gašper Brecl (Slo) 18