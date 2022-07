Zgodovinski uspeh gorskih kolesarjev: Klemenčič postal evropski prvak

Foto: Kolesarska zveza Slovenije V Anadii na Portugalskem se je pretekli konec tedna začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu za mlajše kategorije. Prvi na vrsti so bili gorski kolesarji, ki so se v preteklem tednu borili za naslove evropskih prvakov v različnih kategorijah. V disciplini Eliminator je med mlajšimi člani evropski prvak postal Jakob Klemenčič. Svojo pot je s premišljeno vožnjo začel v kvalifikacijah, nadaljeval z drugim mestom v četrtfinalu, nato pa s preudarno vožnjo v polfinalu pokazal, da se bo v finalu boril za zmago. Finalno vožnjo je Jakob od starta vozil na drugem mestu, tik za vodilnim Portugalcem. Že je kazalo, da se bo moral zadovoljiti z drugim mestom, a je v ciljnem sprintu silovito pospešil in premagal celotno konkurenco. To je eden največjih uspehov slovenskega gorskega kolesarstva v moški konkurenci.

"Zelo sem zadovoljen z današnjim dnevom. Nisem verjel, da lahko danes zmagam. Začel sem s premišljeno vožnjo v kvalifikacijah, kjer se nisem preveč naprezal. V četrtfinalu sem dobro nadziral dirko in z drugim mestom napredoval. V polfinalu sem z odlično vožnjo videl, da lahko danes tudi zmagam. Ni mi preostalo drugega, kot da grem v finalu na polno. Večino časa sem vozil na drugem mestu, potem pa sem v ciljnem sprintu pustil še zadnje atome moči in zmagal. Zelo sem vesel, da mi je to uspelo," je svoj uspeh na Portugalskem komentiral Klemenčič.

Movrinovi za las ušle stopničke

Movrinova je na Portugalskem zasedla 4. mesto. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Vita Movrin je v disciplini kratki kros dosegla 4. mesto, malo ji je zmanjkalo tudi do odličja. Edina slovenska predstavnica Vita Movrin, ki je zelo dobro začela, od štarta se je vozila na 4. mestu. Kasneje je naredila eno napako, zaradi česar je izgubila nekaj mest. Na koncu je kljub težavam dosegla 14. mesto.

Od preostalih članov ekipe so na kratkem krosu nastopili še Žan Pahor, Marcel Gladek in Blaž Kavčič. Najvišje se je uspelo zavihteti Žanu Pahorju, ki je osvojil 10. mesto. Gladek in Kavčič sta osvojila 21. in 32. mesto. V moški kategoriji sta nastopila Matjaž Lozar in Nace Gnezda. Lozar je osvojil 14. mesto, Gnezda pa ni prišel do cilja.

V soboto in nedeljo so se slovenski kolesarji in kolesarke pomerili še v disciplini olimpijski kros. Za Slovenijo so nastopili: Žan Pahor, ki je zasedel 24. mesto, Marcel Gladek, ki je v drugi polovici dirke pridobival mesto za mestom in se uvrstil na končno 48. mesto, ter Blaž Kavčič, ki je po bolečinah v hrbtu zaključil krog pred koncem na 64. mestu.