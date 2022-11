Kolesarji leta Tadej Pogačar, Eugenia Bujak in Monika Hrastnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če bi izpostavil eno etapo, bi bila to sedma etapa na Touru, ker smo ob zmagi zagnali fundacijo za boj proti raku," je o sezoni povedal Tadej Pogačar, ob njem je bila tudi na Večeru zvezd Urška Žigart.

Tadej Pogačar in Eugenia Bujak sta bila izbrana za najboljša kolesarja leta v Sloveniji, medtem ko je naziv najboljše gorske kolesarke prejela Monika Hrastnik. Nagrado so prejeli od Kolesarske zveze Slovenije (KZS) na slavnostni prireditvi Večer zvezd v Ljubljani. Zveza je sicer podelila nagrade še v številnih drugih kategorijah.

Med cestnimi kolesarji ni bilo presenečenj, saj je po sijajni sezoni še tretjič zapovrstjo slavil Pogačar. Leta 2020 je bil za nagrado izbran skupaj s Primožem Rogličem.

Pogačar je prikazal visoko raven konstantnosti skozi celotno sezono, v kateri je med februarjem in oktobrom skupaj slavil na 16 dirkah. Med največje uspehe spada drugo mesto na dirki po Franciji ter skupne zmage na dirki po ZAE, od Tirenskega do Jadranskega morja, domači pentlji, obenem pa je še drugič zapovrstjo dobil spomenik po Lombardiji.

"Lepi spomini na sezono, fenomenalna je bila. Če bi izpostavil eno etapo, bi bila to sedma etapa na Touru, ker smo ob zmagi zagnali fundacijo za boj proti raku. Zato je bil to lep dan," je na podelitvi na ljubljanskem gradu kot vrhunec sezone izpostavil Pogačar.

Prvi kolesar sveta se obenem približuje tudi rekordu po tednih na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Najboljši dosežek namreč drži njegov rojak Roglič s 75. Pogačar bo rekordno znamko dosegel okoli božiča.

V ženski konkurenci ni bilo posebej izstopajoče tekmovalke, je pa dovolj za nov naziv najboljše kolesarke prejela Eugenia Bujak. Letos je osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah, postala je državna prvakinja na cestni dirki, obenem pa je sezono končala kot najvišje uvrščena Slovenka na lestvici Ucija. Bujakove na prireditvi ni bilo.

Najboljša v kategoriji gorskih kolesarjev sta postala Monika Hrastnik in Luka Berginc. Monika Hrastnik je še drugič zapovrstjo v Mariboru postala evropska prvakinja, na svetovnem prvenstvu v francoskem Les Getsu pa je zasedla peto mesto, še šestič pa je bila državna prvakinja. Berginc pa je blestel predvsem v evropskem pokalu.

"Sezona se ni začela dobro, zato sem se veliko naučila, predvsem kako vztrajati in se pobrati, ko ne gre po planu. Zato sem na koncu lahko bila zadovoljna s sezono," je na podelitvi dejala najboljša gorska kolesarka.

Priznanje za posebne dosežke sta prejela še gorski kolesar Jakob Klemenčič, evropski prvak med mladinci v disciplini eliminator oziroma dirkanje na izpadanje, ter Matej Mohorič.

Predvsem slednji je postal tretji Slovenec z zmago na enem od petih spomenikov, Milano - Sanremo. "Bolje ne delati tega," je dejal Mohorič ob posnetkih vratolomnega spusta s Poggia ob zmagi v Sanremu.

Priznanje za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu so prejeli dolgoletni koroški kolesarski funkcionar Damjan Kalčič, turizem Dolina Soče, tudi zaradi organizacije etape dirke po Sloveniji, v imenu katere je govoril župan Kobarida Marko Matajurc, ter Radoje Milić, specialist športne medicine in fiziolog, skozi roke katerega so šli številni odlični kolesarji.

Za življenjsko delo je nagrado prejel Brane Ralijan, priznani kolesarski funkcionar ter nekdanji dolgoletni sodnik in kolesar. Priznanje za življenjsko delo je prejel tudi Aleš Čerin, nekdanji predsednik KZS med letoma 1998 in 2006, ko je Slovenija začela dosegati vrhunske rezultate na mednarodni ravni, ter eden od pionirjev pri zagonu maratona Franja ter ženskega kolesarskega kluba BTC City Ljubljana.

Posebno priznanje KZS ob 50-letnici delovanja pa je prejel tudi kolesarski klub Adria Mobil, v imenu katerega je priznanje prevzela Mojca Novak.

Nagrade so kolesarjem in kolesarkam podelili na predlog pristojnih odborov in po sklepu predsedstva KZS.

Prireditev je potekala brez omejitev, potem ko so veljale določene omejitve zaradi pandemije novega koronavirusa ob zadnjih dveh izdajah.