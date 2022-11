Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar, prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze, tudi mesec dni po zadnji dirki sezone ne počiva. Skupaj z zaročenko Urško Žigart, prav tako kolesarko, sta v petek na posebno povabilo priljubljenega kolesarja Rigoberta Urana pripotovala v Kolumbijo, kjer bo Pogačar častni gost dirke Giro de Rigo. A še prej so slovenska kolesarja čakale zabavnejše obveznosti.

Slovenska kolesarja in partnerja v zasebnem življenju Tadej Pogačar in Urška Žigart sta v Kolumbijo pripotovala v petek. Družbo sta jima delala njun agent Alex Carrera in Pogačarjev osebni fotograf Alen Milavec.

Na letališču El Dorado v Bogoti ju je sprejel eden najbolj priljubljenih kolumbijskih kolesarjev Rigoberto Uran, organizator dirke Giro de Rigo, na kateri bo kot častni gost nastopil Pogačar.

El Llano es un destino internacional. @TamauPogi y @UranRigoberto llegan con sombrero y de a caballo; le hacen un homenaje a los hombres y mujeres de nuestra tierra. pic.twitter.com/I82yaOtwIL — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) November 5, 2022

To je nov veliki met Urana, ki na svojo dirko, letos jo bodo izvedli četrtič, vedno znova uspe privabiti velika imena svetovnega kolesarstva. Leta 2018 je na dirki nastopil štirikratni zmagovalec francoskega Toura Chris Froome, leto pozneje španski matador Alberto Contador, v koronskem letu je dirka odpadla, lani pa je tam nastopil zmagovalec Toura in italijanskega Gira Egan Bernal.

Dogajanje okrog Gira de Rigo bo trajalo dva dneva. Danes bodo predstavili tekmovalce – na štartni listi je kar štiri tisoč kolesarjev iz 20 držav – dirka pa bo na sporedu v nedeljo. Med vidnejšimi imeni na letošnji izvedbi dirke so tudi Lucho Herrera, Daniel Felipe Martínez in Sergio Higuita.

187 kilometrov dolga trasa bo speljana po kolumbijskem departmaju Meta, ki se nahaja blizu geografskega središča države, vzhodno od Andskega gorovja. Velik del departmaja, ki ga prečka tudi reka Meta, pokriva travnata ravnina, znana kot Llanos. Njeno glavno mesto je Villavicencio, je zapisano na Wikipediji. Dirka bo poleg glavnega mesta obiskala še kraje Restrepo, Cumaral, Alto Buenavista in Parque las Malocas.

Pogačar in Žigartova sta bila že sinoči gosta posebnega sprejema. Pogačar je na dogodek prijezdil na konju, pozneje pa sta se z zaročenko prepustila sproščenemu ritmu Latinske Amerike.

Al son de su majestad el Joropo @TamauPogi, @UranRigoberto, @carlosvives y @marianapajon llegaron al Llano a disfrutar de nuestros paisajes y de la cultura de esta inmensa tierra colombiana. pic.twitter.com/5aXpqZCNDB — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) November 5, 2022

Pogačarja in Žigartovo je na letališču v Bogoti sprejel Uran:

