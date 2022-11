Pogačar in Polanc sta dobila novega sotekmovalca

Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Jan Polanc sta pri ekipi UAE Emirates dobila novega sotekmovalca. Kot so zapisali na uradni spletni strani ekipe, je pogodbo do konca leta 2024 podpisal Avstralec Jay Vine.

Šestindvajsetletni specialist za vzpone je v tej sezoni opozoril nase, ko je dobil dve etapi na dirki po Španiji, kar je bil šele njegov drugi nastop na eni izmed treh največjih kolesarskih dirk. Ob tem pa je v skupni razvrstitvi na stopničkah končal na dirkah po Turčiji in Norveški.

Vine si je ime naredil v svetu e-športa in uspešno presedlal na cestno kolesarstvo. Pred tem je bil član ekip Alpecin-Deceuninck, Alpecin-Fenix in Nero Continental.

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil ekipi UAE Emirates. Njena močna kombinacija kolesarjev in izkušenj je bila naslednji logičen korak v karieri," je dejal Vine in dodal, da je hvaležen Alpecinu za priložnost in pomoč.

"Zelo smo zadovoljni, da lahko izrečemo dobrodošlico Jayu. Dokazal se je kot vrhunski hribolazec in menimo, da še ima rezerve za napredek v cestnem kolesarstvu. V to je vstopil relativno pozno, a je napredoval zelo hitro ter je pokazal pravo miselnost in voljo za prestop k naši ekipi," pa je dodal šef ekipe Mauro Gianetti.