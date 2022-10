Po razgrnitvi tras naslednjega Gira in Toura se kolesarski svet sprašuje, ali bomo leta 2023 na francoski pentlji priča epskemu spopadu treh super šampionov, Tadeja Pogačarja, Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda. A vse kaže, da bo treba na poslastico še počakati.

"Remcu ne morem reči, naj pride na Tour. To bo njegova odločitev. Piše svojo zgodbo po svojem programu, je svetovni prvak in eden od najboljših kolesarjev," je na predstavitvi trase naslednje Dirke po Franciji povedal slovenski šampion, dvakratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar. A je malce provokativno dodal: "Če bi bil jaz svetovni prvak, bi šel na Tour."

Ponovitev dvoboja Pogačar – Vingegaard bolj ali manj dejstvo

Pogačarja, edinega od treh trenutno najbolj vročih kolesarjev na svetu, ki je bil prisoten na predstavitvi trase naslednje francoske pentlje, so novinarji seveda vprašali, ali se veseli spopada z mladim belgijskim superzvezdnikom Evenepoelom ter tudi zadnjim zmagovalcem te najslavnejše kolesarske dirke Dancem Jonasom Vingegaardom.

Ponovni spopad Pogačarja in Vingegaarda na Touru je bolj ali manj dejstvo, čeprav Vingegaardova ekipa Jumbo-Visma za zdaj še skriva načrte za sezono 2023. Si je pa le težko predstavljati, da odlični Danec na dirki vseh dirk ne bi branil zmage. "Prav podrobno se o tem še nismo pogovarjali, a okvirno je načrt tak, da grem na Tour. Presenečen bi bil, če se to ne bi zgodilo," je o tem pred dnevi povedal 25-letni Danec. "Branilcu naslova je vedno težko, a sem pripravljen na ta izziv. Zavedam se, da bo vse težje zmagovati, imam pa na svoji strani nekaj izkušenj," je še dodal.

Svetovni prvak Remco Evenepoel se še ni izjasnil, ali se bo naslednje leto lotil Gira ali Toura. Foto: Guliverimage

Edina neznanka ostaja Evenepoel

Pogačar in šefi njegove ekipe UAE Emirates so prav tako že domala potrdili, da bo osrednji izziv naslednje sezone za mladega Gorenjca Dirka po Franciji, tako največja neznanka ostaja Remco Evenepoel. Ta je letos dobil svoj prvi grand tour, ko je osvojil Dirko po Španiji, v Avstraliji je nato postal še svetovni prvak na cestni dirki, v vožnji na čas pa je bil tretji.

In prav dejstvo, da je 22-letni Belgijec tako odličen kronometrist, morda nekoliko otežuje njegovo izbiro med Girom in Tourom. Prireditelji francoske pentlje so za naslednjo izvedbo pripravili le skromnih 22 kilometrov vožnje na čas, medtem ko bo te na Dirki po Italiji kar 70 kilometrov. Trasa naslednjega Gira je pisana na kožo Evenepoelu.

Za Merckxa ni dvoma, kaj pa pravi Lefevere?

Za belgijsko legendo Eddyja Merckxa dvomov ni. "Svetujem mu, da gre na Giro. Menim, da je zanj, na tej stopnji njegove kariere, ta dirka primernejša. Pa dirke v Italiji so vedno nekaj posebnega, lepi kraji, vročekrvni navijači, hrana," je Merckx povedal za italijansko Gazzetto dello Sport. Tudi prireditelji rožnate pentlje bi bili nadvse veseli udeležbe enega od največjih zvezdnikov kolesarstva.

A pri sestavi Evelepoelovega programa bo imel pomembno besedo tudi šef ekipe QuickStep, po novem Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere. Ta se za zdaj še ni izjasnil glede tega vprašanja. "Vem, da bom razočaral ljudi, a to vprašanje bo ostalo brez odgovora do 7. januarja. Ravnokar smo videli traso, novica je za nas še vroča in nikoli ne smeš sprejemati odločitev, ko so stvari še vroče," je dejal na predstavitvi trase Toura v Parizu.

Tudi direktor slavne francoske dirke Christian Prudhomme je bil enigmatičen: "Navdušeni bomo, če bi se Remco odločil dirkati na naši dirki. Kateregakoli leta že se bo to zgodilo."

