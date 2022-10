Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danski kolesar Jonas Vingegaard se je v pogovoru za kolesarski portal Cyclingnews razgovoril o življenju po zmagi na Dirki po Franciji. Razkril je tudi, komu je bil namenjen klic po vsaki etapi, in spregovoril o Touru prihodnje leto.

Tri mesece po veliki zmagi na Dirki po Franciji 25-letni Jonas Vingegaard počasi začenja uživati v vsem, kar mu je prineslo slavje na najpomembnejši kolesarski dirki na svetu. O dojemanju največjega uspeha v karieri in načrtih je spregovoril v ekskluzivnem intervjuju za kolesarski portal Cyclingnews.

Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Poudarja, da kljub nenadni slavi ostaja takšen, kot je bil. V prid temu govori tudi dejstvo, da se je odločil, da četrtkove predstavitve trase Toura za prihodnje leto ne bo spremljal v živo v Parizu, kjer bi bil vsem na očeh, ampak bo razgrnitev etap raje spremljal na daljavo in izkoristil še nekaj zadnjih počitniških dni z družino.

"Ko si na dirkah, se ne zavedaš, kaj pomeniš za svojo domovino"

"Kar se je dogajalo po Touru, je bilo več, kot sem pričakoval. Neko obdobje je bilo vse skupaj precej noro," je priznal 25-letni Danec. "Še vedno se trudim razumeti, da se je taka množica ljudi na sprejemu (v Köbenhavnu, op. a.) zbrala zaradi mene. To veliko pove o mentaliteti Dancev, ki so res veliki športni navdušenci. Ko si na dirkah, se ne zavedaš, kaj pomeniš za svojo domovino," je dejal.

Foto: Reuters

Spregovoril je tudi o spoprijemanju s čustvi po zmagi na največjem kolesarskem odru. Njegova partnerica Trine Hansen, njegova mama Karina in nekdanji trener so v pogovoru za L’Equipe pred časom razkrili, da je kot mlad nadarjen kolesar večkrat podlegel pritisku (pred dirkami je pogosto bruhal) in zato zapravil možnosti za vrhunski rezultat.

Foto: A.S.O./Charly Lopez

Danes se mu to več ne dogaja. Pri tem mu je v veliko pomoč mentalni trener, s katerim je začel sodelovati na začetku kariere pri ekipi Jumbo-Visma, veliko dragocenih nasvetov pa mu je dala tudi žena, ki prihaja iz sveta marketinga. Svetovala mu je, naj svoja čustva umirja s poslušanjem svoje najljubše glasbe ali s pogovorom z moštvenimi kolegi ali spremljevalno ekipo, in sicer o vseh drugih temah kot o kolesarstvu.

Z ženo na telefonski liniji

Žena Trine mu je prav tako svetovala, naj pred Tourom zamenja telefonsko številko, ki so jo tako poznali le redki. Razkril je tudi, da je po etapah, ko je do njega pogosto pristopil Tadej Pogačar, Vingegaard pa je "visel" na telefonu, klical ženo, telefonsko navezo pa opisal kot pomembnejšo od vsega.

Foto: KL-Photo

Po prihodu s Toura in sprejemih v domovini se je umaknil od oči javnosti in čas namesto na dirkah, intervjujih, Dirki po Danski ali svetovnem prvenstvu v Avstraliji preživljal z družino in prijatelji doma v kraju Glyngøre, naselju s približno 1.500 prebivalci.

Zavrnil je tudi domneve, da se je po zmagi na Touru spopadal s psihičnimi težavami, kar naj bi bil po mnenju nekaterih tudi razlog, zakaj ga kar dva meseca nismo videli na dirkah. Po Touru je nastopil zgolj na dveh – na etapni Dirki po Hrvaški in Dirki po Lombardiji.

"Potreboval sem samo počitek, to je vse"

"Nekateri so pretiravali. Nobene eksplozije ni bilo, nobene miselne bombe, potreboval sem počitek, to je vse," je dejal. "Užival sem v jedeh z žara, kozarčku vina ali piva. Ne potrebujem dosti, kljub temu, da sem zmagal na Dirki po Franciji," ostaja skromen Vingegaard, ki tudi prihodnje leto namerava nastopiti na Dirki po Franciji.

Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

"Presenetilo bi me, če to ne bi bil del načrta," je namignil v pogovoru za Cyclingnews.

"O podrobnostih v ekipi še nismo govorili, niti nismo sestavili načrta za sezono 2023, a ideja je, da se vrnemo na Tour," je zatrdil Vingegaard.

"Biti branilec zmage na Touru je vedno težko, vendar sem pripravljen na izziv. Vem, da bo zmagati vedno težje, a to je del izziva in zdaj tudi vem, kako je zmagati. Vem, da se moram osredotočiti samo nase, da bom na Touru prihodnje leto najboljši, kar sem lahko," se zaveda Vingegaard.