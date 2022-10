"Nismo se še odločili, ali bo Jonas (Vingegaard, op. a.) prihodnje leto nastopil na Touru. Trenutno je na počitnicah in ko se bo vrnil, bi radi slišali njegovo mnenje," je v pogovoru za VeloNews povedal glavni športni direktor ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman.

"Seveda je precej očitno, da ko enkrat osvojiš rumeno majico, jo prihodnje leto braniš, zato bi rekel, da je logično, da bo to tudi storil, a naj bo jasno, te odločitve še nismo sprejeli. Prej bi se radi pogovorili z Jonasom in drugimi trenerji," je napovedal Zeeman, ki dopušča možnost, da bi Vingeggarda namesto Toura (ASO bo traso predstavil prihodnji četrtek, 27. oktobra) premamila trasa Dirke po Italiji, ki prinaša kar 70 kilometrov vožnje na čas (tri kronometrske etape) in ekstremno zahtevne vzpone.

"Jonas še nikoli ni nastopil na Giru, zato to ostaja možnost zanj, če si tega želi," je pustil odprta vrata Zeeman.

Bomo prihodnje leto na Touru spet spremljali obračun med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom? Foto: Guliverimage

Kako zadovoljiti vse apetite?

V ekipi Jumbo-Visma bodo tako morali temeljito razmisliti, kako razdeliti vloge med tri morebitne kapetane za boj za skupno zmago na tritedenskih dirkah. Poleg zdaj prve violine nizozemskega moštva na tritedenskih dirkah, Jonasa Vingegaarda, sta tu še slovenski as Primož Roglič, trikratni zmagovalec Vuelte, ki okreva po operaciji rame, in nova pridobitev ekipe Jumbo-Visma Wilco Kelderman.

"Slišati želim tudi Primoževo mnenje in se pogovoriti z vsemi našimi trenerji in strokovnjaki za pripravo. Za pripravo načrta potrebujemo približno dva meseca, tako da bomo decembra že vedeli, kako in kaj," je napovedal Zeeman.

Kaj prinaša trasa Gira 2023? Bi lahko zamikala tudi Rogliča?

"Če želiš prihodnje leto zmagati na Giru, potem moraš biti specialist za kronometer, to je precej očitno. Slišal sem komentar Jaija Hindleya (letošnjega zmagovalca Gira, op. a.), ki je dejal, da mu trasa ni pisana na kožo, in s tem se strinjam," je dejal Zeeman. "Za zmago moraš biti celosten kolesar, trasa ponuja veliko dolgih vzponov in zelo zahtevnih gorskih etap, a tudi v vožnji na čas si je mogoče nabrati kar nekaj minut prednosti."

Se bo Primož Roglič vrnil na Giro, kjer je dirkal v letih 2016 in 2019? Foto: STA

Zato se ponuja precej logičen sklep, da vodstvo Jumbo-Visme na Giro pošlje Primoža Rogliča, aktualnega olimpijskega prvaka v vožnji na čas, ki je leta 2019 Giro končal na tretjem mestu, a je že dišalo tudi po skupni zmagi, Vingegaard pa se vrne na Tour in se za rumeno majico še enkrat udari s Tadejem Pogačarjem, ki je trenutno z ekipo UAE v Dubaju.

A za zdaj je to le domneva, Zeeman ne izključuje nobene možnosti.

"Kaj pa Jonas? Samo poglejte njegova zadnja dva kronometra na Touru. Tudi on je specialist za vožnjo na čas. Še posebej, ko je v najboljši formi," je poudaril Zeeman.

"Pogačar, tudi on je specialist za vožnjo na čas, Remco, to je precej očitno. Rekel bi, da so Primož, Jonas, Pogačar in Evenepoel ta trenutek najboljši specialisti za kronometer na svetu in vsi bi zlahka opravili s traso prihodnjega Gira," je prepričan Zeeman.

