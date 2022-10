"Tadej Pogačar in Remco Evenepoel imata nekaj več, sta kolesarska genija."

Francoski kolesarski profesionalec Romain Bardet je v nedavnem pogovoru za televizijo Eurosport namenil lepe besede mladima šampionoma Tadeju Pogačarju in Remco Evenepoelu. "Imata nekaj več, sta kolesarska genija," je dejal 31-letni član moštva DSM in dodal, da s Slovencem in Belgijcvem nihče ne more zares tekmovati.

"Ko sta Pogačar in Evenepoel stoodstotna, z njima ne more nihče zares tekmovati. Dirkata lahko le drug z drugim, preostali ju ne zanimamo," ugotavlja Romain Bardet.

Bardet je član nadarjene generacije, ki jo predstavljajo še Tom Dumoulin, Nairo Quintana, Thibaut Pinot in Peter Sagan, piše VeloNews, najboljše rezultate pa je dosegal v letih 2016 in 2017, ko je bil dvakrat na stopničkah na Dirki po Franciji. Odtlej je sicer napredoval, pravi, a se je pojavila še veliko bolj nadarjena generacija in Bardet ter njegovi vrstniki se domala ne borijo več za zmage na največjih dirkah.

Generacija brez priložnosti

"Občutek imam, kot da se moji generaciji to okno priložnosti ni nikoli zares odprlo. Ko sem po sezoni 2017 dejal, da so najboljša leta še pred menoj, sem mislil resno. In številke ne lažejo, sem boljši, kot sem bil tedaj, a kaj, ko se je pojavila kopica mladih tekmovalcev, ki so še veliko močnejši," je potarnal Bardet.

"Ko sta Pogačar in Evenepoel stoodstotna, z njima ne more nihče zares tekmovati. Dirkata lahko le drug z drugim, preostali ju ne zanimamo." Foto: Guliverimage

"Kolesarstvo je močno napredovalo v zadnjih šestih letih. Vsi vedo, da je dirkanje danes hitrejše kot je bilo nekoč, tempo v klance je neverjeten," še ugotavlja zmagovalec tre etap na Touru. Tudi zaradi vzpona "super ekip" je njegovo delo vse težje, dodaja: "Struktura moštev je spremenila razmere. Jumbo-Visma ali UAE Emirates na 'grand toure' prdeta z ekipama, v katerih se lahko za zmago bori pet, šest, celo osem kolesarjev. Za nas, njihove neposredne tekmece, se stvari tako zelo hitro zapletejo. Poskušamo ohranjati trezno glavo in prilagoditi svoje sile, da bi preživeli."

Bardet je Tour leta 2016 končal na drugem mestu v skupnem seštevku, leto kasneje je bil tretji in Francozi so že pomislili, da utegne prav on postati naslednji domači junak Dirke po Franciji. Na tega Francozi čakajo vse od leta 1985, ko je na Touru slavil Bernard Hinault.

Preberite še: