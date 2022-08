Tanja Žakelj 16. na svetu v olimpijskem krosu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletna Francozinja, ki ima naslove svetovne prvakinje tudi v ciklokrosu in cestnem kolesarstvu, je v olimpijskem krosu gorskega kolesarstva še četrtič postala svetovna prvakinja, letošnjega je dodala naslovom, ki jih je osvojila v letih 2015, 2019 in 2020. Leta 2015 je bila hkrati svetovna prvakinja tako v ciklokrosu kot v gorskem in cestnem kolesarstvu.

Britanka Evie Richards (+5:30) ni ubranila lanskega naslova svetovne prvakinje, za tokrat daleč premočno Francozinjo je zaostala kar precej na 11. mestu. Pauline Ferrand-Prevot je v petek že slavila na kratkem krosu.

Dobro formo je pred odhodom v Francijo prikazala tudi izkušena Tanja Žakelj, a se tokrat napad na najboljša mesta ni razpletel v skladu z načrti in ni izboljšala svoje najboljše uvrstitve s SP.

Na svetovnih prvenstvih v elitni članski konkurenci je 33-letnica iz Idrije petkrat zasedla mesto v najboljši deseterici, najvišje je bila leta 2018 v Hafjellu, ko je bila četrta.

