Slovenec evropski prvak v gorskem kolesarstvu

Član kolesarskega kluba Črni Vrh je v izločilnih bojih uspešno prestal četrtfinale in polfinale, v finalu pa je v zaključnem sprintu ugnal domačina Ricarda Marinheira. Eliminator je sicer tekmovanje na izločanje s štirimi kolesarji na kratki progi, ki je otežena z različnimi ovirami.

"Presrečen sem, še posebej, ker v kvalifikacijah nisem dosegel ravno najboljšega časa. Mislil sem, da nisem dovolj dober za kolajno, potem pa sem bil v četrtfinalu drugi, v polfinalu pa sem zmagal. V finalu sem šel na polno in dovolj je bilo za zlato kolajno," je po petkovi preizkušnji dejal državni podprvak v olimpijskem krosu.

#EuroMTB22 - Gaia Tormena 🇮🇹 and Jakob Klemencic 🇸🇮 are the new XCE European Champions.

