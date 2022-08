Foto: Simon Erjavec Capriasca pri Luganu bo Maruši Terezi Šerkezi zagotovo ostala v lepem spominu, saj je tam danes osvojila svoj prvi naslov evropske prvakinje v olimpijskem krosu ter s tem tudi Sloveniji privozila novo odličje.

"Za to dirko sem trenirala celo leto in sem zelo vesela, da mi je uspelo zmagati. V drugem izmed treh krogov sem naredila manjšo razliko in jo skušala povečevati do konca, kar mi je na moje veliko veselje tudi uspelo. Proga mi je zelo všeč, sploh kratki in strmi klanci ter tehnični spusti. Hvala vsem, ki so mi stali ob strani in mi pomagali priti do tega rezultata," je po tekmi povedala mlada slovenska junakinja, od letošnje sezone članica ekipe Rajd Ljubljana.

Na stopničkah sta današnjo tekmo končali še Nizozemka Mae Cabaca in Čehinja Amalie Gottwaldova, poleg Šerkezijeve pa je tekmovala še ena Slovenka, Nastja Ahačič (EnergijaTeam.com), ki je zasedla 29. mesto.

Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu letos poteka na različnih prizoriščih; spust je potekal v Mariboru, dirke v olimpijskem krosu pa na Portugalskem. Sledijo še članske dirke v olimpijskem krosu, ki bodo del programa "mega" evropskega prvenstva v Münchnu, tam bo nastopila še ena Rajdova tekmovalka - Tanja Žakelj (ekipa Unior-Sinter Factory Racing).

Foto: Simon Erjavec

Preberite še: