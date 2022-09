Slovenijo je obnorela Šeškomanija #video

''Beni Šeško, Beni Šeško,'' je z mladih grl odmevalo na stadionu Stožice še dolgo po koncu srečanja med Slovenijo in Norveško (2:1), na katerem je Benjamin Šeško zasenčil slovitega stanovskega kolega Erlinga Brauta Haalanda in popeljal Kekovo četo do zgodovinske zmage v skupini B4 lige narodov. Komaj 19-letni napadalec Salzburga, ki napoveduje boljše čase slovenskega reprezentančnega nogometa, si je po sladki zmagi vzel čas za mlade navijače. Ni kaj, Slovenijo je obnorela Šeškomanija.

Športna Slovenija že dolgo občuduje mojstrstvo Luke Dončića, ki je bil pred leti oklican za čudežnega dečka slovenske košarke. Podobno, le v manjši dimenziji medijske podprtosti, se je govorilo za odbojkarja Roka Možiča. Nogometaši so na takšen trenutek, ko bi se lahko pohvalili s podobnim najstniškim fenomenom, čakali kar nekaj časa. Podobno velja tudi za množično podporo s tribun, ki so je bili košarkarji in odbojkarji deležni v neprimerno večjih količinah.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Norveško, foto Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida:

Nogometaši so se zavedali težavnosti obdobja, v katerem se nahaja slovenska članska reprezentanca. V obdobju, ko so zapravili kar nekaj zaporednih priložnosti za nastop na največjih tekmovanjih, obenem pa so tekme prenehale obiskovati organizirane slovenske navijaške skupine, ni bilo veliko razlogov za optimizem. Potem pa so spretno izkoristili moč magneta, ki ga izžareva Erling Braut Haaland, s pomočjo njega pa so bile (podoben fenomen je Ljubljana podoživljala že pred davnimi leti, ko je Jose Mourinho z zvezdniško zasedbo Chelseaja v prijateljskem srečanju z Olimpijo napolnil Stožice) tribune stoženskega objekta v soboto polne skoraj do zadnjega kotička. Slovenska nogometna reprezentanca je izkoristila trenutek in z dodatnim vetrom v hrbet, zlasti mlajši reprezentanti so drug za drugim priznavali, da pred tako številčno domačo publiko v Ljubljani še niso zaigrali, navdušila občinstvo.

Šeško: V ekipi smo se še bolj povezali

Slovenska reprezentanca že dolgo ni v Stožicah pred tako polnimi tribunami proslavljala tako sladke zmage. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prednjačil je zlasti 19-letni dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško, ki predstavlja svetlo prihodnost reprezentance. Če bo nadaljeval kariero v takšnem ritmu, se bo največjih zvezd dotaknil tudi v klubskem nogometu. Že tako bo prihodnje leto okrepil RB Leipzig, ki bo blagajno Salzburga napolnil s 24 milijoni evrov, za zdaj pa se dokazuje še v avstrijskem prvenstvu, a tudi elitni ligi prvakov, kjer njegove predstave spremlja celotna Evropa.

Vedno bolje mu gre tudi v državnem dresu. Za Slovenijo je odigral 14 tekem, v polno pa zadel že trikrat. Proti Malti, Srbiji in Norveški, ki bo še dolgo pomnila njegove čarobne trenutke, ko je najprej v 70. minuti imenitno pobegnil obrambi Norveške po levi strani, nato pa z dovršeno asistenco zaposlil partnerja v konici napada Andraža Šporarja. Le 11 minut pozneje pa je sledil zaključni šah-mat. Najprej je žogo prejel na prsih, nato pa si jo je s stegnom pripravil za strel z razdalje, ki je bil tako natančen, da je presenetil norveškega vratarja in poskrbel za navijaški delirij v Stožicah.

Jan Oblak je v soboto navduševal z obrambami, Benjamin Šeško pa z zadetkom in podajo. Foto: Vid Ponikvar

''Prevesili sta borba in želja. Ponovili smo tisto, kar smo naredili junija proti Srbom, ko smo se v drugem polčasu vrnili po zaostanku z 0:2. V ekipi smo se še bolj povezali, več časa preživimo skupaj in mislim, da to na koncu šteje. Znova smo pokazali, da dejansko zmoremo,'' je Šeško po najslajši zmagi, odkar nosi državni dres, ob izlivu skromnosti v pogovoru za Val 202 izpostavil celotno ekipo. Podobnega pristopa se je po tekmi tudi selektor Matjaž Kek, ki ni hotel izpostaviti (le) Šeška, ampak celotno ekipo, zlasti kopico mladih reprezentantov, ki ob tako zvenečih dosežkih mladega napadalca ostajajo v medijski sceni.

Po koncu dvoboja osrečil še mlade navijače

Za radijske kolege je opisal tudi misli, ki so ga spremljale v 81. minuti, ko je dvignil na noge slabih 15 tisoč navijačev in zatresel norveško mrežo. "V tistem trenutku sem razmišljal samo, da bom sprejel žogo in streljal v levi kot. Seveda nisem bil prepričan, da bo zletela v mrežo. Toda dobro sem zadel žogo in končala je v golu," je spregovoril o zadetku, po katerem so na Norveškem za grešnega kozla proglasili vratarja Orjana Nylanda.

Veliki junak zmage Slovenije @nzs_si nad Norveške, strelec in podajalec Benjamin Šeško, je tako po tekmi odhitel v objem mladih navijačev. Zvezdnik @FCRBS_en in bodoči as @RBLeipzig_EN je navdušil proti vikingom. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/4j60U5DGCd — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 24, 2022

O tem, kako močno odmeva Šeškomanija v Sloveniji, zlasti pri mladih ljubiteljih nogometa, ki so imeli v soboto priložnost v Stožicah spremljati obračun med zdajšnjim in nekdanjim zvezdnikom Salzburga, Šeškom in Haalandom, so pokazali tudi prizori po koncu srečanja. Mladi Posavec je srečo delil z marsikom, dragoceni čas pa je delil tudi z najmlajšimi, ki so ga po tekmi priklicali k sebi z navdušenim skandiranjem ''Beni Šeško, Beni Šeško''. Benjamin, najmlajši debitant in strelec v zgodovini slovenske reprezentance, se je rade volje odzval, nato pa skočil v objem mladih oboževalcev, ki so izkoristili trenutek za številne spominske fotografije.

Junak dragocene zmage Slovenije nad Norveško v ligi narodov Benjamin Šeško, komaj 19-letni napadalec @RedBullSalzburg, je rade volje osrečil srca mladih ljubiteljev nogometa tudi v garaži stadiona. @SiolSPORTAL @nzs_si #srcebije pic.twitter.com/szMUy0otWf — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 24, 2022

Podobno je bilo tudi v garaži, ob službenem izhodu igralcev z ljubljanskega stadiona, ko se Šeška pred slovenskim avtobusom ustavili in obkrožili navdušeni otroci. Nasmejani Beni jim je ustregel. Drugače pa se je odzval norveški superzvezdnik Erling Haaland. Drugi najdražji nogometaš na svetu, ki je tudi v Ljubljani nadaljeval izjemen strelski niz in se med strelce vpisal še na sedmi zaporedni tekmi (bodisi za klub oziroma reprezentanco), je razočarano odkorakal na norveški avtobus. Brez pozdrava, čeprav so otroci navdušeno vzklikali njegov priimek. Na voljo ni bil tudi za medije.

Tako je norveški zvezdnik @ErlingHaaland po porazu proti Sloveniji (1:2) na tekmi, na kateri je dosegel gol, razočarano zapuščal stadion Stožice in se odpravil na avtobus. Za izjave ni bil na voljo. @SiolSPORTAL #srcebije pic.twitter.com/tVkRjkCeQq — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 24, 2022

Najboljši strelec lige narodov je izkusil prvi poraz v tekmovanju, v torek pa ga čaka odločilen spopad za glavno nagrado. Če bo v Oslu ostal nepremagan proti Srbiji, bo osvojil prvo mesto in napredoval v elitno A skupino lige narodov. Šeško lahko o tem za zdaj le sanja, bo pa s Sloveniji naskakoval tudi zelo ambiciozen cilj.

Čeprav se Slovenija nahaja v skupini z državami, ki se na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) nahajajo bistveno višje od Kekove čete, je krog pred koncem na tretjem mestu. Ta zagotavlja obstanek. Če si ga bo Šeško, veliki junak sobotne zmage nad Norvežani želel izboriti, bo moral v torek na gostovanju v Solni ostati neporažen proti Švedski. Še kako pomembna tekma za prihodnost slovenskega nogometa se bo začela ob 20.45.