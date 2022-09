Zvezda je rojena! Sanjska predstava slovenskega dragulja Šeška.

Kakšna tekma v Stožicah! Slovenska nogometna reprezentanca je po preobratu premagala Norveško (2:1) in dočakala zgodovinsko zmago, sploh prvo, odkar tekmuje v B ligi narodov. Junak tekme, na kateri je Jana Oblaka premagal veliki zvezdnik gostov Erling Haaland, je postal Benjamin Šeško. Slovenski dragulj je najprej podal Andražu Šporarju za izenačenje, nato pa s pravcato mojstrovino, fantastičnim strelom z razdalje, popeljal Slovenijo do dragocene zmage, še kako pomembne v boju za obstanek.

Kako malo je potrebno, da napolniš Stožice. Če bodo nogometaši Olimpije kljub fantastičnem nizu primorani o tem še nekaj časa sanjati, pa je Kekovi četi z ogromno pomočjo svetlolasega magneta Erlinga Brauta Haalanda padla žlica v med. Slovenska reprezentanca je dočakala trenutek, ko je lahko tekmeca pričakala pred polnimi tribunami. Resda z ne tako bučnimi in energičnimi navijači, kot so jih lahko v zadnjih tednih občudovali slovenski košarkarji in odbojkarji, čarobno številko 16 tisoč gledalcev je preprečila tudi ''tampon cena'' na jugozahodnem delu stadiona, a vseeno. Sobotni spektakel med Slovenijo in Norveško, v katerem so gostitelji lovili dragocene točke v boju za obstanek v drugi kakovostni druščini lige narodov, je potekal v imenitni kulisi.

Stožice so bile razprodane. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski stampedo v začetnih minutah

Slovenija, ki je potrebovala točke, se je načrta, kako ugnati Skandinavce, hrabro lotila z dvema napadalcema. Od prve minute sta zaigrala Benjamin Šeško in Andraž Šporar, pri Norvežanih pa je pričakovano stopil na igrišče kapetan Martin Odegaard in dokazal, kako je poškodba mišice, zaradi katere je izpustil zadnjo tekmo Arsenala, že preteklost. Največ oči je bilo pričakovano uperjenih v visokega Haalanda. Ljubitelji nogometa so se spraševali, kaj bo svetlolasi as, ki zadeva kot po tekočem traku, pripravil za tokrat. A nekaj se je moralo vprašati tudi gostitelje …

Začetek dvoboja je potrdil, kako lepo in pomembno je imeti na tekmah takšno ozračje. Kekovi izbranci so vstopili v srečanje kot brezkompromisni bojevniki. Ob pomoči bučnih tribun, resda še vedno brez organiziranih navijačev, o čemer je pričalo tudi pomanjkanje navijaških zastav in transparentov, so zaigrali kot v transu.

Od prve minute sta zaigrala Benjamin Šeško in Andraž Šporar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prve simpatije je s preigravanjem pobral mladi dragulj Šeško, ki ga je občinstvo hitro vzljubilo, nato se je Jasminu Kurtiću iz dokaj ugodnega položaja ponesrečil projektil z razdalje. Igrala se je šele prva minuta. Konec druge je do priložnosti prišel Benjamin Verbič in po neposrečenem strelu z bližine ogrel dlani norveškega vratarja. Sledile so minute vnovičnega pritiska Slovenije, po katerem si je vratar Orjan Nyland privoščil nepričakovano napako, a je ostalo pri 0:0.

Norvežani prevzeli pobudo, Oblak nizal obrambe

Vzkliki ''Dajmo, Slovenci'', začinjeni z ogromno trobil, ki so v določenih trenutkih že malce spominjali na vuvuzele s SP 2010, so Slovencem dvigovali samozavest pri napornem delu, kako prekrižati načrte vodilni ekipi skupine. Da so Norvežani nevarni in da lahko še kako hitro zapretijo, so prvič nakazali v 10. minuti. Takrat so že zatresli mrežo Jana Oblaka, a je belgijski sodnik Lawrence Visser zadetek Alexandra Sorlotha zaradi prekrška nad Jako Bijolom razveljavil.

Norveške zastave, toliko jih je v Sloveniji na športnem dogodku ponavadi skupaj le v Planici, obešene pa so bile na jugozahodnem delu stadiona, kjer se je zbralo nekaj sto navijačev iz Skandinavije, so že zaplapolale od veselja, a je ostalo pri 0:0.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Norvežani so prevzeli pobudo, žoga je bila večinoma v njihovih nogah, v prvem polčasu kar 65 odstotkov igralnega časa, kmalu se je ponudila nova priložnost. Po izvajanju kota je kapetan Odegaard zaposlil Lea Ostigarda, ta je udaril proti slovenskim vratom, kjer se je z izjemnim refleksom izkazal Oblak. Žogo je dokončno v kot izbil Jasmin Kurtić. Bilo je vroče, Norveška je še naprej narekovala ritem dvoboja, Slovenija pa čakala na svojo priložnost prek protinapadov. O tem je opozarjal norveški selektor Stale Solbakken.

Gostitelji si razen nenatančnega strela z razdalje Žana Karničnika (32. minuta) niso več priigrali priložnosti, Norvežani pa so v 36. minuti prvič na tekmi zapretili prek Haalanda. Hitronogi napadalec Cityja, s katerim se je Jaka Bijol hrabro boril in dobro kosal v obrambni vlogi, je potegnil po levi strani, a nato z močnim udarcem zatresel zunanji del mreže.

V zadnji minuti prvega polčasa je Oblak zbral še eno obrambo, znova po strelu Ostigarda. Prvi polčas tako ni ponudil zadetkov, domače nogometaše je na počitek pospremil aplavz občinstva.

Haaland je izkoristil napako slovenske obrambe. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Šok za Slovenijo, Haaland sprejel darilo

Drugi del se je za Slovenijo začel kot iz nočnih mor. Če je Kekova obramba pred tem disciplinirano spoštovala vse dogovore in si ni privoščila večjih napak, pa se je Žanu Karničniku v 47. minuti pripetila tako huda, da je bila usodna za razplet srečanja. Branilec Ludogorca, ki se spogleduje s selitvijo prav na Norveško (Lilleström), si je privoščil nepričakovan spodrsljaj, ko je v vroči coni, v svojem kazenskem prostoru izbil žogo v nasprotnega igralca.

Mohamed Elyounoussi je sprejel darilo, podal prostemu Haalandu, mojster takšnega kova, ki je v izjemni strelski formi, pa ni zapravil priložnosti. V slogu največjih velemojstrov je z natančnim strelom matiral Jana Oblaka in ga tako po 137 minutah ''slovenskega'' posta le premagal. Norveška je povedla, občinstvo je bilo v šoku, Skandinavci so dosegli svoje. V Ljubljano so prišli po zmago, ki bi jim še povečala možnosti do napredovanja v elitno skupino A lige narodov.

Navijači prepoznali trenutek

Čakal se je slovenski odgovor. V 64. minuti je navijače dvignil na noge slalom Petra Stojanovića, ki se je v slogu Lionela Messija pognal proti norveškim vratom, a je izostal zaključek, strel proti vratom. Ni manjkalo protestov, da je bil nad branilcem Empolija storjen prekršek, a je ostala piščalka belgijskega sodnika nema.

Za izenačenje je zadel Šporar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zaradi žolčnih protestov sta tako Šporar (zaradi tega žal ne bo mogel pomagati soigralcem v torek na Švedskem, podobno usodo je doživel tudi Jasmin Kurtić) kot tudi Stojanović prejela rumeni karton, občinstvo je delivce pravice nagradilo z žvižgi. To je bil trenutek, ko so domači navijači spoznali primeren trenutek za še glasnejše navijanje. Začelo je odmevati ''Kdor ne skače ni Sloven'c'', Slovenija je iskala pot do preobrata. Na zadnji domači tekmi lige narodov proti Srbiji jo je našla. In res!

Šeško podal Šporarju in 1:1!

V 70. minuti je sledila mojstrska akcija Šeška, ko je dragulj slovenskega nogometa prodrl po levi strani, nato pa z izjemno asistenco našel Andraža Šporarja, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko zatresti mrežo. V Stožicah je sledil navijaški delirij, Norveška je prejela zadetek, Slovenija se je vrnila v igro za še kako dragoceno zmago. Le pet minut pozneje je Šeško znova prodrl po levi strani, a je bil strel 19-letnega napadalca Salzburga preslaboten, da bi norveškemu čuvaju mreže povzročil pretirane težave.

V 77. minuti je s tribun donelo ''Oblak, Oblak''. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sledil je nor zaključek. V 77. minuti je s tribun donelo ''Oblak, Oblak''. Navijači so skandirali kapetanu slovenske reprezentance, ki je ustavil strel rezervista Mortena Thorsbyja, na drugi strani je že v prihodnjem napadu Sandi Lovrić, ki je v igro vstopil namesto Verbiča, z roba kazenskega prostora poslal žogo malce nad prečko v golavt. Norvežani so znova zapretili, nenatančen je bil Odegaard, nato pa je dinamične minute v Stožicah kronal Benjamin Šeško.

Mojstrovina Šeška za zgodovinsko zmago Slovenije

Podpisal se je pod enega najlepših slovenskih reprezentančnih zadetkov v zadnjem obdobju, kar pa je še pomembneje, je Kekovo četo popeljal na prag zgodovinske prve zmage v B druščini lige narodov! Kaj je uspelo najstniku iz Radeč, ki bo v prihodnji sezoni kot slovenski rekorder glede najdražjega prestopa zaigral za Leipzig? Odločil se je za strel z več kot 20 metrov, pred tem mojstrsko umiril žogo, nato pa premagal norveškega vratarja s filigransko natančnim strelom v njegov desni spodnji kot. S tem je zvezdnik Salzburga poskrbel za delirij navijačev, Stožice so norele od sreče.

Šeško se je podpisal pod enega najlepših slovenskih reprezentančnih zadetkov v zadnjem obdobju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Norvežanom je zmanjkovalo časa, Matjaž Kek je posegel po še nekaj menjavah, tako so Stožice v 88. minuti glasno zaploskale strelcu prvega gola Šporarja, ki ga je zamenjal Domen Črnigoj, četrti sodnik je pokazal, da se bodo igrale še štiri minute sodnikovega podaljška. Te so se močno podaljšale, a je Slovenija, čeprav je Miha Blažič z okrvavljenim nosom manjkal kar nekaj minut, vzdražal do konca.

Ostalo je pri prednosti z 2:1, slabih 15 tisoč navijačev, natančneje 14.824, je pozdravilo zmago z vzkliki ''Kdor ne skače ni Sloven'c,'' to je bil eden najlepših nogometnih večerov, ki vrača zaupanje v to, da bi lahko Slovenija po košarkarskih, odbojkarskih in še kakšnih pravljicah kmalu dočakala še nogometno. Kekovo zasedbo čaka odločilen spopad za obstanek v torek v Solni, ob takšnem potencialu, kot ga imata Šeško in kapetan Oblak, pa bi znalo v kvalifikacijah za EP 2024 biti še kako zanimivo!