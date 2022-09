Kek ne zganja evforije in noče izpostavljati (le) Šeška

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po eni najslajših zmag v zadnjih letih čestital varovancem za predstavo proti Norveški. Navdušila ga je zmagovalna miselnost, ki so jo pokazali po zaostanku z 0:1, poleg junaka dvoboja Benjamina Šeška pa želi opozoriti javnost še na prispevek njegovih mlajših soigralcev. Kar se tiče zgodovinske zmage v ligi narodov, ostaja trdno na realnih tleh in pojasnjuje: "Saj veste, da nisem človek, ki bi poraze jemal tragično, niti nisem tak, ki bi po zmagi zganjal evforijo.''

V soboto, 24. septembra 2022, se je v Ljubljani pisala zgodovina. Slovenska nogometna reprezentance je dočakala prvo zmago v drugi najmočnejši diviziji lige narodov. Čeprav na papirju v skupini B4 z Norveško, Srbijo in Švedsko kotira kot najslabša, na kar so sprva opominjali tudi rezultati, saj je v uvodnih štirih krogih osvojila le dve točki, so lahko slovenski ljubitelji nogometa vedno bolj zadovoljni.

Slovenski nogometaši so v petem poizkusu dočakali prvo zmago v B druščini lige narodov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po dveh uvodnih porazih, po katerih sta sledila dva neodločena rezultata, je Slovenija v petem poizkusu le ulovila prvo zmago. Ni bilo lahko, v Stožicah, ki so bile zelo polne, saj se je zbralo slabih 15 tisoč gledalcev, so imeli opravka z neugodno Norveško. Ko je Erling Haaland, eden najboljših nogometašev na svetu, na začetku drugega polčasa po hudi napaki slovenskega branilca Žana Karničnika popeljal vikinge v vodstvo, se je Kekova četa znašla v dodatnih težavah. Pri zaostanku pa je še vedno verjela v preobrat, v pozitivno zgodbo, ki jo je prikazala že na prejšnjih tekmah, ko je prekrižala načrte Norveški v Oslu (0:0) in Srbiji v Ljubljani (2:2 po zaostanku z 0:2). Zdaj je vse skupaj še nadgradila, po preobratu na krilih Benjamina Šeška premagala Norveško in se razveselila dragocene zmage v boju za obstanek.

Sloveniji je izenačenje zagotovil Andraž Šporar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Čestitke fantom, to je bila lepa, zaslužena zmaga, dosežena v dobrem vzdušju. Če kdo, jim to zmago privoščim jaz. Lepo je videti, kako zadovoljni so bili po koncu tekme navijači. Prepoznali so trud fantov, ki so dosegli tako želeno zmago. Bilo je težko, a smo zasluženo zmagali,'' je po zgodovinski zmagi Slovenije, v ligi narodov se je še ni veselila proti tako eminentnemu tekmecu s takšnim zvezdnikom, kot je strelski kralj Manchester Cityja Haaland, povedal Matjaž Kek. Najbolj je bil ponosen na drugi polčas, v katerem so slovenski reprezentanti trenutke, v katerih trpijo, spravili na minimum: ''To je ključno. Veseli me zmagovalna miselnost, ki smo jo pokazali, ko smo se po taktični napaki že na začetku drugega polčasa znašli v zaostanku. To je značaj, ki mi je zelo všeč.''

Komaj 19-letni Benjamin Šeško je dočakal tretji zadetek v državnem dresu. Po Malti in Srbiji je zatresel še mrežo Norveške. In to na kakšen način! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zgodba uspešnih povratkov Slovenije v drugem polčasu se je ponovila. Srbija je pred tremi meseci v Stožicah vodila z 2:0, nato pa se morala po zadetkih Adama Gnezde Čerina in Benjamina Šeška zadovoljiti le s točko (2:2). Mladi napadalec Salzburga, ki bo prihodnje leto okrepil Leipzig in poskrbel za slovenski rekord, kar se tiče najdražjega prestopa, se je takrat veselil najpomembnejšega zadetka v državnem dresu. Njegovega drugega v karieri. Kaj šele reči za tega, ki ga je dosegel proti Norveški, ko je s pravcato mojstrovino, izjemnim strelom z razdalje, zatresel mrežo gostov in popeljal Slovenijo do zmage z 2:1? Pred tem pa še z izjemnim prodorom in asistenco osrečil Andraža Šporarja?

''Upam, da se slovenska nogometna javnost zaveda tudi tega, kako pomembno vlogo imajo v tej reprezentanci tudi nekateri drugi mladi igralci kot Adam Gnezda Čerin, Jaka Bijol, Žan Karničnik … Vse to je mladost. Vsi so pokazali veliko. Benjaminu se je v zadnjem času zgodilo res veliko stvari. Je lačen mladoletnik, ki je prišel med nas. Danes postaja možakar, ki zna na treningu tudi kakšno reči, se nasmejati. Ta razvoj mu bo prišel še kako prav. Upam pa, da bo znal ceniti pomoč, ki jo ima s strani soigralcev. In veliko energije, ki jo s strani reprezentance da. Upam, da se bo tega zavedal,'' ni hotel selektor po sladki zmagi nad Norveško, po kateri noče zganjati evforije, razpredati oziroma poveličevati le prispevka Benjamina Šeška, ampak izpostaviti celotno reprezentanco, v kateri ne manjka mladih ter manj izkušenih igralcev.

Redko se je Sloveniji zgodilo, da bi imela enega res dominantnega igralca

V zvezdniškem obračunu sta se spopadla Jan Oblak in Erling Haaland, na koncu pa je bil prvi junak srečanja Oblakov soigralec v konici napad, najstnik Benjamin Šeško. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zaradi tega tudi ni hotel konkretneje ocenjevati dvoboja med najboljšima napadalcema Slovenije in Norveške, ki ju v Avstriji zaradi povezanosti s Salzburgom in njunimi fizičnimi sposobnostmi že dalj časa primerjajo. Govorimo seveda o Benjaminu Šešku in Erlingu Brautu Haalandu. Prvi je v Stožicah prispeval gol in podajo, drugi pa gol.

''Vi ste videli dva igralca, jaz sem jih videl 22. Z menjavami, selektorjema in strokovnim štabom obeh reprezentanc v bistvu še več. Ne bi pa izpostavljal nikogar. Vsi so bili pomembni. Tudi tisti, ki so odigrali dve minuti. Na drugi strani je Haaland medijsko zelo razvpit, kar si tudi zasluži, mi pa imamo številne igralce, ki si še utirajo pot. Redko se je Sloveniji, razen enkrat, zgodilo, da bi imela enega res dominantnega igralca. Slovenija zmaguje kot ekipa. Danes je bila ta zelo srčna, pokazala je veliko dobrih zadev. Tisto, kar nogomet danes zahteva. Srčnost, agresivnost. Danes sem v tem pogledu videl veliko dobrega. Ko je tako, te nogomet nagradi,'' je Kek poudaril, kako se osrednja moč Slovenije ne skriva v dobrih posameznikih, kakršen je denimo Benjamin Šeško, ki pri 19 letih spada med najbolj obetavne mlade napadalce v Evropi, ampak v celotni ekipi. Slovenija zmaguje kot ekipa.

"Če ne pokažeš kaj znaš, te razbijejo"

Za dodatno zadovoljstvo je poskrbelo ozračje na stadionu. V Stožice je prišlo skoraj 15 tisoč ljubiteljev nogometa, selektor Kek pa je prepričan, da se to ni zgodilo le zaradi atraktivnega gostovanja Haalanda, enega najboljših nogometašev na svetu. ''Danes nam je uspelo napolniti Stožice. Za vse to smo odgovorni vsi. Na igrišču in ob njem. Tudi mediji. Če bomo igrali tako, kot smo danes, lahko podobno pričakujemo tudi v prihodnosti. To je naše življenje, naša usoda. Kdor se tega ne zaveda …,'' čuti, da bi se lahko iz zmage nad Norveško, po kateri je bilo v slovenskem taboru čutiti zelo pozitivno energijo, izcimilo še kaj večjega. Kaj bolj vrednega. Lahko bi se vrnila tudi nogometna evforija, ki je na sončni strani Alp ni bilo zaznati že zelo dolgo časa.

''Del načrta je bilo predvsem to, da prekinjamo ritem Norvežanov. Da žoga prihaja do napadalcev. Drugo pa je, da igrišče ni v optimalnem stanju. V nekaterih trenutkih je bilo lažje igrati na preskok, ampak je pa res, da je bilo treba te druge žoge potem tudi dobiti. Kar se tega tiče, smo dvakrat, trikrat zamudili, medtem ko nam je šlo kar nekajkrat zelo dobro. Danes se je zgodilo, da sta oba naša napadalca zadela, kronala sta dobro igro vse ekipe. Dobro delo, ki ga je ekipa opravila. Je bil pa tudi preskok del našega načrta. Z višino, ki smo jo v Šešku imeli v napadu. S tem, ko je spuščal žogo in bil izredno nevaren. Tukaj je bilo kar nekaj stvari zelo dobrih,'' je opisal pot slovenske reprezentance do zmage nad neugodnimi Norvežani, ki so po porazu v Ljubljani izgubili prvo mesto v skupini. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sloveniji se ni uspelo na veliko tekmovanje uvrstiti vse od leta 2010, novo priložnost bo imela prihodnje leto, ko se bodo začele kvalifikacije za Euro 2024. Selektor vseeno opozarja, da je Slovenija še vedno reprezentanca, v kateri je eden igralec z več kot 80 nastopi (Jasmin Kurtić - 81), eden jih ima malo več kot 50 (Jan Oblak – 51), vsi ostali pa so pri manj kot 40 tekmah v reprezentančnem dresu.

''Prihajali so igralci, ki še niso bili vajeni take ravni, kot jo igrajo zdaj. Za konstantnost potrebuješ čas. Če do nje prideš, potem te pripelje tja, kjer je slovenski nogomet že bil. Vsi želijo, da bi bil spet tam, tudi mi. Ne bežimo od odgovornosti. Smo samokritični in objektivni. Ravno v smeri potrjevanja kakovosti, ki smo jo dostikrat pokazali, ampak smo pokazali tudi drug obraz. Zahtevna skupina v ligi narodov, prijateljski tekmi proti Katarju in Hrvaški, vse to so tekme, na katerih moraš pokazati, kaj znaš. Če ne, te razbijejo. To je dobra pot, da pridemo daleč. Da nekaj naredimo,'' si tudi 61-letni Mariborčan želi, da bi slovenski reprezentančni nogomet pripeljal tja, kjer je nekoč že bil.

Obračun v razprodanih Stožicah si je v družbi predsednika NZS Radenka Mijatovića ogledal tudi prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za to pa bo potreboval kopico pozitivnih rezultatov. V torek bo Slovenija gostovala na Švedskem, ob porazu pa bi ves trud, s pomočjo katerega je v Ljubljani premagala Norveško, skopnel v prazno. Vrnila bi se namreč v skupino C lige narodov in pozabila na dvoboje proti izbranim vrstam s tako zvenečimi imeni, kot jih imajo v svojih vrstah Norvežani, Srbi ali Švedi. Prihodnji slovenski tekmeci. V torek bo tako v Solni zelo pomemben dvoboj, v katerem Sloveniji po zaslugi Srbije, ki je v soboto zvečer visoko odpravila Švedsko, za obstanek v ligi B zadošča že neodločen rezultat!