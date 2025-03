Odstranitev objekta je zadnja faza v procesu za objekte, za katere je bila podana strokovna ocena, da so na ogroženih območjih zaradi poplav, plazov ali erozije in obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Po odstranitvi objekta bo sledila sanacija območja, nato pa bodo zemljišče predali direkciji za vode.

Celoten postopek in rušenje prve stavbe bodo podrobneje predstavili v sredo dopoldne na Poljani pri Prevaljah. Na predstavitvi bosta sodelovala državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic ter glavni direktor družbe DSU Mitja Križaj, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Na Koroškem naj bi porušili 15 objektov

Družba za svetovanje in upravljanje v imenu in na račun države sklepa pogodbe z lastniki objektov, ki so s sklepom vlade določeni za odstranitev, ter poskrbi za prevzem objektov in prenos lastništva na državo ter na koncu tudi za odstranitev objektov in sanacijo zemljišča.

Kot je v začetku februarja ob obisku na Koroškem povedal Tomaž Javornik iz DSU, so do takrat od 258 objektov, predvidenih za rušenje, v podpis poslali 163 pogodb, od tega so 115 pogodb že poslali ministrstvu za naravne vire in prostor, ki ureja izplačila odškodnin, na 91 zemljiščih pa se je že vpisala Republika Slovenija kot lastnik.

Na Koroškem je skupno za rušenje predvidenih 15 objektov. Med drugim je po podatkih župana Občine Mežica Marka Mazeja za 13. marec predviden tudi začetek rušenja hiše na Mariborski cesti 3 v Mežici.