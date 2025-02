Vlada o javnih financah, ocenah škode po ujmah in še čem

Vlada je sprejela predloga novel zakonov o javnih financah in o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Potrdila je oceno neposredne škode na trajnih nasadih zaradi posledic lanske aprilske pozebe, sprejela je nekatere sklepe po predlanski katastrofalni ujmi.

Dve noveli – o javnih financah ter o delovnem času in obveznih počitkih

S predlogom novele zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih želi vlada okrepiti socialno varnost poklicnih voznikov, zagotoviti večjo prilagodljivost pri izvajanju mednarodnih prevozov za prevoznike in izboljšati prometno varnost. Gre tudi za prenos evropske zakonodaje, ki je med drugim uvedla obvezno uporabo pametnih tahografov.

S predlagano novelo zakona o javnih financah pa se bo tako kot s predlaganim novim zakonom o fiskalnem pravilu poseglo na področje srednjeročnega načrtovanja proračuna. Hkrati se bo v slovenski pravni red delno prenesla nedavno spremenjena evropska direktiva o proračunskih okvirih.

Škoda zaradi lanske pozebe ocenjena na skoraj 33 milijonov evrov

Ministrski zbor je potrdil oceno neposredne škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe med 17. in 22. aprilom lani. Ocenjena višina škode je nekaj manj kot 32,7 milijona evrov. To presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za 2024, s čimer je skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč dosežen limit za državno pomoč. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tako na podlagi neposredne ocenjene škode pripravilo program za odpravo posledic škode.

Obravnavali tudi popoplavne ukrepe

Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je vlada potrdila program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi katastrofalne ujme avgusta predlani na področju zdravstva. Program so pripravili na ministrstvu za zdravje, predmet obnove pa so stavbe Psihiatrične bolnišnice Begunje, ki so jih prizadele podivjane vode. Gre za glavno stavbo – grad Katzenstein in dva pomožna objekta. Zagotovljena sredstva, ki bodo porabljena v dveh letih, znašajo nekaj več kot 8,7 milijona evrov.

Vlada je sprejela tudi sklep o določitvi objektov na območju Občine Šoštanj, katerih odstranitev je po predlanski ujmi nujno potrebna in v javno korist. Sklep se nanaša na 31 objektov v naselju Pohrastnik. Za preostale objekte v naselju Pohrastnik se opravlja dodatna strokovna presoja. Objekti, za katere bo ugotovljeno, da je odstranitev nujno potrebna, bodo obravnavani v naslednjem sklopu.

Foto: Ana Kovač

Ministri so soglašali z odobritvijo kredita Razvojne banke Sveta Evrope SID banki v višini 50 milijonov evrov. Posojilo je po pojasnilih ministrstva za finance namenjeno za financiranje infrastrukturnih, okoljskih in socialnih projektov na občinski ravni. Zadolžitev bo tako omogočila financiranje v skladu z zakonsko opredeljenimi dejavnostmi SID banke na področju spodbujanja gospodarstva, s posebnim poudarkom na gospodarski in javni infrastrukturi ter občinskem razvoju, varovanju okolja in energetski učinkovitosti ter spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva.

Vladna ekipa se je seznanila s študijo variant in utemeljitvijo rešitev ter s predinvesticijsko zasnovo v postopku državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za ureditev platoja Karavanke. Razširitev platoja je predvidena proti severu, v smeri reke Save, so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Glavni investitor prostorske ureditve in naročnik gradiv za prostorsko ureditev je Dars, pobudnik priprave DPN pa je ministrstvo za infrastrukturo. Sprejem uredbe o DPN je predviden letos. Delno se DPN za ureditev platoja Karavanke prekriva tudi z območjem DPN za avtocestni predor Karavanke.

Spremembe vrednosti projekta kohezijske politike

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov 2025–2028 spremeni vrednost programskega projekta Tehnična pomoč kohezijske politike 2021–2027. Vrednost programskega projekta je po novem 841.400 evrov in je za 422.050 evrov nižja od prvotno načrtovane. Vrednost je po pojasnilih gospodarskega ministrstva nižja zaradi nižje realizacije sredstev v 2024, znižanja števila udeležb zaposlenih na usposabljanjih ter načrtovanja manjšega števila analiz, študij in vrednotenj.

Kljub napovedim pa ministri še niso sprejeli spremembe programa izvajanja kohezijske politike za obdobje 2021–2027, s katero želijo pospešiti črpanje sredstev EU v tekočem večletnem finančnem obdobju. Glede na podatke Evropske komisije je namreč Slovenija do konca oktobra lani počrpala najmanj kohezijskih sredstev med vsemi 27 članicami EU.

Odpravili možnost tujih družbenikov v 2TDK

Foto: Bor Slana/STA Ministrski zbor je sprejel spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi družbe 2TDK, investitorja v novo železniško povezavo med Koprom in Divačo. Akt se poleg redakcijskih popravkov spreminja skladno s spremembami zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Ta odpravlja možnost pridobivanje poslovnih deležev tujih družbenikov v 2TDK.

Med kadrovskimi zadevami je vlada Urški Hočevar še za pol leta, to je najdlje do 25. avgusta, podaljšala status vršilke dolžnosti direktorice Direkcije RS za vode. Ministrstvo za naravne vire in prostor je oktobra objavilo poseben javni natečaj za direktorja direkcije, a ta še ni zaključen.