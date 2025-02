Vlada o predlogih zakonov o funkcionarjih in javnih uslužbencih

Vlada bo danes predvidoma obravnavala predloga zakonov o funkcionarjih in o javnih uslužbencih. S prvim bi na enem mestu za funkcionarje uredili pravni položaj, pravice, obveznosti in način izvrševanja teh pravic. Z drugim bi med drugim prenovili postopke zaposlovanja, vključno z vzpostavitvijo centra za kadre v organih državne uprave.

Predvideno je, da bo s centrom za kadre kot enotno vstopno točko za delo v državni upravi centralizirana prva faza izbirnega postopka javnega natečaja. Center bo javne natečaje objavljal za vse organe. V prvi fazi izbirnega postopka bodo po preveritvi izpolnjevanja pogojev kandidatov preverili tudi splošno strokovno usposobljenost in temeljne osebne sposobnosti ter veščine za opravljanje dela. S tem se bo zagotovilo enake vstopne pogoje za vse, saj bodo lahko javni uslužbenci kasneje prehajali iz organa v organ. Seznam strokovno usposobljenih kandidatov bo center za kadre posredoval organu, ta pa bo izvedel drugi del izbirnega postopka, izhaja iz obrazložitve.

Predlog prinaša še več drugih sprememb, med drugim prenovo kariernega sistema javnih uslužbencev, črtali bi volontersko pripravništvo, uredili položaj najvišjih uradnikov v državni upravi in vzpostavili pravne podlage za začasno premestitev strokovno-tehničnih uslužbencev na uradniška delovna mesta brez predhodne izvedbe javnega natečaja.

Uredili bi pravice in obveznosti funkcionarjev

Z zakonom o funkcionarjih pa bi enotno in pregledno uredili pravice in obveznosti funkcionarjev med opravljanjem funkcije kot tudi po prenehanju mandata. Prav tako bi sistemsko uredili povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev. Pravice in obveznosti funkcionarjev trenutno urejajo posamezni področni zakoni in zakon o funkcionarjih v državnih organih, sprejet leta 1990. Slednji ne odraža več dejanskega stanja v državni ureditvi in ne omogoča ustreznega izvajanja v praksi.

Vlada ima na dnevnem redu tudi predlog novele zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Predlog med drugim vzpostavlja sistem sankcioniranja, s katerim naj bi se zagotovilo enako obravnavo voznikov in prevoznih podjetij glede teže kršitve spoštovanja delovnega časa, časov vožnje, odmorov in počitkov in uporabe tahografov. Poleg tega bodo morali vozniki pri nekaterih izjemah za določene prevoze uporabljati tahograf in tudi voznikovo kartico.

Vlada bo danes s ciljem pospešiti črpanje evropskih sredstev predvidoma sprejela še spremembo programa izvajanja kohezijske politike.