Petkovi kolesarji so se po treh letih vrnili na ljubljanske ulice. Tokrat so pred vladnim poslopjem opozorili na prepočasno izpolnjevanje obljub vladne koalicije pod vodstvom premierja Roberta Goloba. Predstavnikom SD in Levice so na sedežih strank, predstavnikom Svobode pa na Gregorčičevi, predali seznam prioritet, ki naj se jih lotijo.

Na vprašanje, kako ocenjuje delo vlade doslej, je eden glavnih obrazov pobudnice shoda Civilne iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull izpostavil, da stvari potekajo "prepočasi, premalo odločno, premalo pogumno, preveč s strahom pred interesi najbogatejših, ki si ne želijo sprememb". "Zato se nam zdi, da resnično potrebujemo veliko odločnejšo politiko," je dejal v izjavi novinarjem.

Področja, kjer je bilo premalo narejenega

Kot področja, kjer je bilo narejenega premalo, je izpostavil stanovanjsko krizo, zaščito javnega zdravstva, dosledno mirovno politiko, skrb za okolje in podnebni prehod ter področje socialno pravičnih davkov. Kot področji, kjer opažajo pozitivne premike, pa je izpostavil področje zaščite človekovih pravic in kulture. "Na zdravstvenem področju pa bomo videli prav v naslednjih tednih, ali se bo zgodil en velik korak naprej ali bo pa to še ena zamujena priložnost," je dodal ob začetku protesta.

Udeleženci shoda so se pred vladno palačo na Gregorčičevi ulici v Ljubljani zbrali ob 17. uri, kjer so s transparenti in v govorih predstavnikov različnih civilnodružbenih organizacij opozorili na prelomljene in neizpolnjene zaveze na posameznih vsebinskih področjih in sporočali, da niso le številke, ampak ljudje.

Jaša Jenull je izpostavil, da stvari potekajo "prepočasi, premalo odločno, premalo pogumno, preveč s strahom pred interesi najbogatejših, ki si ne želijo sprememb". Foto: Ana Kovač

Vladna koalicija izpolnila le 12 od 122 zavez

Tudi danes so, podobno kot že ob napovedi shoda, v civilni iniciativi izpostavili, da je vladna koalicija od nastopa mandata pred slabimi tremi leti v celoti izpolnila le 12 od 122 zavez, 15 pa jih je prelomila.

Hkrati so opozorili, da ima aktualna koalicija v rokah vse vzvode in dovolj moči, da bi izpeljala vsaj ključne reforme. Predstavnikom koalicijskih strank so zato skupaj s "spodbudnim pismom" predali tudi seznam prioritet, za katere pričakujejo, da se jih bodo lotili. Predstavniki Gibanja Svoboda, podpredsednica stranke in poslanka Sara Žibrat ter poslanca Miroslav Gregorič in Lucija Tacer so dokument prevzeli pred vlado, se zahvalili za seznam in pobudo ter obljubili, da jo bodo preučili in "poslali na prave naslove".

V nadaljevanju shoda so protestniki s transparentom "Boste prelomili svojo zavezo?" obiskali še sedeža koalicijske Levice na Prešernovi, kjer je analizo zavez prejela ekipa s poslanko Natašo Sukič na čelu, ter SD na Nazorjevi, kjer so jim prisluhnili tudi predsednik stranke Matjaž Han, glavna tajnica Živa Živkovič in predsednik konference Jernej Štromajer. SD je bila deležna tudi vzklikov in očitkov o zakulisnem dogovarjanju s SDS.

"Skrajni čas je, da se vlada zgane"

Kot še opominjajo v Glasu ljudstva, je do izteka mandata še mogoče zagotoviti odločne in za ljudi koristne ukrepe na posameznih področjih. Ugotavljajo namreč, da ima 57 vladnih zavez trenutno status "v izvajanju". "Če bodo vse te do konca mandata realizirane, bo to izjemen dosežek, če pa bodo ostale zgolj odprte in brez oprijemljivih rezultatov, pa bo to veliko razočaranje za volivce in volivke," so ocenili v Glasu ljudstva.

Nekateri so imeli transparente. Foto: Ana Kovač

Podobno so razmišljali tudi nekateri protestniki, ki so izpostavljali, da je "skrajni čas, da se vlada zgane". Če se bo, jo bodo znova podprli, če ne, lahko gre, sporočajo. Ob tem so nekateri izpostavili tudi, da je razmišljanje, da so petkovi kolesarski protestniki nasprotovali zgolj vladi Janeza Janše, napačni. "Ne gre za Janšo ali Goloba, gre za to, kaj vlada dela in katere obljube izpolnjuje," je dejal eden od protestnikov.

Jenull: S protesti za zdaj ne bomo nadaljevali vsak petek

Petkovi protestni shodi kolesarjev so se sicer tedensko vrstili v času tretje Janševe vlade med letoma 2020 in 2022. Zbrani na shodih, ki so potekali v Ljubljani in drugih mestih, so protestirali predvsem proti ravnanjem vlade in politike na splošno v času epidemije covid-19, proti omejevanju človekovih pravic ter v podporo nevladnim organizacijam in medijem. Na njih se je zbralo tudi po več tisoč ljudi kljub prepovedim zbiranja. Policija je na nekaterih protestih protestnike skušala razgnati ali pa jih je identificirala in oglobila.

Stanovanjska kriza je eno izmed področij, ki so jih izpostavili. Foto: Ana Kovač Po besedah Jenulla tokrat s protesti za zdaj ne bodo nadaljevali vsak petek, bodo pa nadaljevali vse možne aktivnosti, poleg shodov tudi novinarske konference in druge akcije.

Z današnjim shodom so podprli tudi protestnike v Srbiji in žrtve v Gazi.