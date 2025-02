Vlada bo obravnavala predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi zagotovila razvoj in višjo kakovost vzgoje in izobraževanja. Pred sejo vlade bodo o noveli razpravljali še na posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva. Udeležili se ga bodo tudi premier ter šolski in finančni minister.

Predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je šel čez javno razpravo lansko pomlad, med drugim prinaša postopno višanje sredstev za razvoj in investicije na področju šolstva.

Predlog prinaša tudi spremembe pri imenovanju in razrešitvi ravnateljev. Pri imenovanju uvaja enofazni postopek s soglasjem ministra. Zakon bo določil tudi primere, v katerih lahko minister soglasje k imenovanju ravnatelja zavrne.

Prav tako predlog predvideva možnost dopolnilnega dela učiteljev pri istem delodajalcu.

O novostih, ki jih prinaša predlog novele zakona, pa bodo še pred sejo vlade razpravljali na delovnem posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva. Posveta se bodo poleg predstavnikov ključnih deležnikov na področju vzgoje in izobraževanja udeležili tudi predsednik vlade Robert Golob, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, so sporočili iz premierjevega kabineta.