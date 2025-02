Konec meseca začetek rušenja objektov po ujmi, med prvimi hiša v Mežici

Predvidoma konec februarja ali v začetku marca se bo začelo rušenje stavb, ki so po ujmi avgusta 2023 ocenjene kot neprimerne za bivanje. Med prvimi bo ena od hiš v Mežici, kjer so se danes mudili pristojni za sanacijo. Ogledali so si tudi dela pod Nužijevim plazom. Promet naj bi tam neovirano stekel do 15. aprila, do sanacije plazu pa je še daleč.

Javno naročilo za izbor izvajalcev za namensko rušenje objektov, ki so zaradi posledic ujme avgusta 2023 neprimerni za bivanje, je v zaključni fazi. "Šlo bo za dinamičen sistem javnega naročila, kar pomeni, da bo več teh, ki bodo izvajali rušitve," je ob ogledu hiše na Mariborski cesti 3 v Mežici, ki bo porušena med prvimi, povedal Tomaž Javornik iz Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU).

DSU v sodelovanju s službo vlade za popoplavno obnovo po zakonsko določenem postopku ureja prenose zemljišč v last države. Doslej so od 258 objektov, predvidenih za rušenje, v podpis poslali 163 pogodb, od tega je bilo 115 pogodb že poslanih ministrstvu za naravne vire in prostor, ki ureja izplačila odškodnin. Na 91 zemljiščih se je že vpisala Republika Slovenija kot lastnik.

"To so številke, ki so kar visoke, in glede na razsežnost je kar veliko dela že opravljenega," je ocenil Javornik. Dodal je, da se v postopkih soočajo s kar nekaj izzivi, je pa poudaril, da so ljudje pri dogovarjanju zelo kooperativni.

Za rušitev predvidenih 15 objektov

Ko je urejen prenos lastništva, sledi rušenje objektov in kasneje ureditev zemljišča ter prenos v upravljanje direkciji za vodo. Kot je ob današnjem obisku na Koroškem, kjer so si v slovenjgraški občini ogledali tudi lokacijo ene nadomestitvene gradnje, povedal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, so že prevzeli 11 nepremičnin, od tega dve na Koroškem, in vse naj bi v kratkem odstranili.

Skupno je sicer na Koroškem za rušitev predvidenih 15 objektov. Med temi je šest objektov v Mežici. Hišo na Mariborski cesti 3, ki stoji neposredno ob reki Meži in v kateri so pred ujmo živele štiri osebe, naj bi rušili med prvimi.

Povprečna odškodnina znaša okoli 330 tisoč evrov

S tem se bo, kot je danes ocenil župan Občine Mežica Mark Maze, lahko začela tudi sanacija tamkajšnjega območja. Prebivalci hiše, predvidene za rušenje, so se sicer po ujmi preselili v stanovanja, njim in tudi drugim najhuje prizadetim v ujmi pa bo občina predvidoma že kmalu s spremembami prostorskih načrtov dala na voljo zemljišča, kjer si bodo lahko, če se bodo tako odločili, zgradili hiše.

Sicer pa je bilo po podatkih, ki jih je predstavil Šefic, doslej za odškodnine prizadetim po ujmah izplačanih okoli 33 milijonov evrov, povprečna odškodnina pa znaša okoli 330 tisoč evrov.

Odškodnino je tudi že prejel stanovalec hiše neposredno ob Nužijevem plazu Štefan Lorenci. Kot je povedal za STA, imata z ženo eno leto časa, da se izselita, ker bodo nato hišo do konca leta 2026 porušili. "Čakava na stanovanje na Prevaljah, tako sva se odločila z ženo, ker sva oba starejša in nima smisla, da si gradiva novo hišo," je dejal Lorenci.

Ga pa boli, kot je dodal, da pristojni na Nužijevem plazu niso postorili še ničesar. Še bolj pa so po njegovih besedah zaskrbljeni prebivalci na drugi strani reke Meže, nasproti Nužijevega plazu, ki pa niso predvideni za preselitev, a jih močno skrbi grozeči plaz.

Glede sanacije Nužijevega plazu je Mitja Pekeč iz Državne tehnične pisarne danes povedal, da so izdelali program, po katerem naj bi se izvajale preiskave plaza, ki je visoko nad območjem cestišča. Program predvideva, kako naj bi se plaz preiskalo, da bi ugotovili, kakšne so sploh možnosti reševanja plazu tako velikega obsega.

Problematičnih je 16 velikih plazov

Trenutno pripravljajo projektne naloge oziroma izhodišča za sanacijo tega in tudi drugih plazov. Skupno po ujmah leta 2023 obravnavajo 16 velikih plazov. Kdaj bo potekala zelo zahtevna sanacija Nužijevega plazu, še ni znano. "Sanacija takšnega plazu je lahko tudi večletna, da ne rečem desetletna," je dodal.

Trenutno pa direkcija za infrastrukturo na območju pod plazom v obcestnem delu izvaja sanacijo spodnjega dela hudourniških grap, s čimer želi vzpostaviti prometno varnost. Za ta namen bodo uredili tudi sistem alarmiranja za primer morebitnih premikov plazu. Sanacija obcestnega dela se je sicer nekoliko zavlekla, cesta pa bo polovično zaprta vse do konca del. Ta je zdaj predviden 15. aprila letos.