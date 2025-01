Podjetje Rihter je začelo graditi tri hiše za poplavljene družine na Ljubnem ob Savinji. Prvi poplavljenci se bodo lahko vselili v prvi polovici letošnjega leta, so pojasnili v ljubenski družbi. Kmalu bodo začeli gradnjo tudi v drugih občinah Zgornje in Spodnje Savinjske doline ter v Škofji Loki, so dodali.

Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je povedal, da je občina komunalno uredila vse tri parcele, račun pa bo izstavila državi. Sredstva za gradnjo hiš zagotavljajo lastniki sami, država pa jim je za njihove v poplavi uničene stanovanjske objekte že nakazala denar, je še dejal Naraločnik.

Med sto in 150 kvadratnih metrov velike hiše, zgrajene na nepoplavljenih območjih

V podjetju so zatrdili, da so hiše, ki jih gradijo na Ljubnem ob Savinji, umeščene na nepoplavnih območjih. Povprečna velikost hiše bo med sto in 150 kvadratnih metrov, odvisno od dogovorov s posameznimi družinami in njihovih potreb. Od tega bo odvisna tudi cena gradnje posamezne hiše.

Poleg hiš tudi stanovanjski blok z 20 stanovanji

V Rihterju so povedali še, da na Ljubnem ob Savinji gradijo tudi večstanovanjski blok z 20 stanovanji v velikosti od 40 do 90 kvadratnih metrov, ki bodo namenjena prodaji na prostem trgu. Gre za njihovo največjo in najpomembnejšo lastno investicijo doslej.

Nova stanovanjska stavba raste v mirnem okolju Ljubnega ob Savinji, v bližini pa so vse ključne javne ustanove, kot so vrtec, osnovna šola, zdravstveni dom, lekarna, trgovina in pošta, so navedli.

Poplave prizadele tudi gradbeno podjetje Rihter

Kot so še spomnili v Rihterju, je bilo v ujmi avgusta 2023 prizadeto tudi njihovo podjetje. Škodo so ocenili na 1,3 milijona evrov. Posledice poplav so uspešno sanirali. Pri tem so izvedli tudi tehnološke izboljšave in avtomatizirali proizvodne procese. Zdaj delujejo še učinkoviteje kot pred poplavami, kar jim omogoča boljše poslovanje in večjo konkurenčnost na trgu, so zadovoljni.

V SDS pripravili nov predlog: brezplačne najemnine za upravičence do neprofitnih stanovanj

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila nov predlog novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V njem za upravičence do dodelitve neprofitnih stanovanj predlaga brezplačne najemnine, in sicer za obdobje najmanj 36 mesecev od sklenitve pogodbe o najemu.

V primeru, da gre za neprofitno stanovanje v lasti občine, bi po predlogu novele zakona SDS najemnino za prvih 36 mesecev od sklenitve najemne pogodbe nepovratno krila država iz državnega proračuna. S predlogom zakona se tako iz obstoječega zakona briše plačevanje neprofitne najemnine po preteku 12 mesecev v primeru izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem zaradi poplav in plazov.

Predlog po navedbah SDS prinaša tudi podaljšanje časa trajanja upravičenosti do subvencije k plačilu tržne najemnine po poplavah in plazovih, in sicer za čas trajanja najemne pogodbe, vendar največ za tri leta. Prav tako prinaša rešitev za tiste, ki so že dobili položnice za neprofitno najemnino oz. določa, da se tem povrne denar za neprofitno najemnino.

Kot so izpostavili v SDS, bo predlagana novela dodatno pomagala ljudem, prizadetim v poplavah in zemeljskih plazovih, ki so Slovenijo zajele pred poldrugim letom, saj bodo lahko svoje finance usmerili v obnovo svojih domov in ne bodo imeli dodatnih stroškov v že tako težkih finančnih in materialnih razmerah.

Ta teden je sicer zakonodajno pot ravno zaključil predlog novele istega interventnega zakona, s katerim so želeli v SDS urediti, da prejemnikom predplačil za obnovo avgusta 2023 poplavljenih hiš do višine 20.000 evrov ne bi bilo treba predložiti dokazil. Pred tem je predlog sredi meseca zavrnil pristojni odbor DZ. V koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda in SD so med razpravo v DZ izpostavljali spornost predloga zakona in njegovo neskladnost z ustavnimi načeli. Na to je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba DZ.