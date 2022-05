V 103. letu starosti je umrl nekdanji atlet, olimpijec, atletski trener in športni funkcionar Marko Račič, ki bo v zgodovino slovenske atletike zapisan kot neutrudni in natančni zapisovalec njene statistične dediščine, so potrdili pri Atletski zvezi Slovenije.

Marko Račič se je rodil 25. aprila 1920 v Beli Krajini, kjer je tudi odraščal. Istega leta so nastale tri pomembne slovenske krovne organizacije: atletska, nogometna in plavalna zveza Slovenije. Datum njegovega rojstva sovpada z dnem, ko je bil v Ljubljani ustanovljen tudi ljubljanski olimpijski pododbor, ki predstavlja začetek olimpizma na Slovenskem.

Pogovor z Markom Račičem ob njegovem 100. rojstnem dnevu:

Svojo prvo uradno tekmo je odtekel pri sedemnajstih letih, na razdalji 100 metrov, pozneje pa je naslove (postavil je več kot 20 državnih rekordov v različnih atletskih disciplinah) in medalje osvajal tudi na še enkrat daljši stezi. Bil je specialist za tek na 100, 200 in 400 metrov, tekmoval pa je tudi v štafetah 4 x 100 in 4 x 400 metrov.

Na olimpijskih igrah v Londonu leta 1948 se je uvrstil v četrtfinale teka na 400 metrov in zadovoljil svoje tekmovalne apetite, prav nastop na OI je pred dvema letoma, ko je praznoval okroglih sto let, v pogovoru za Sportal označil kot vrhunec svoje športne poti.

Račič med obiskom Atletske zveze Slovenije decembra lani, S svojim prispevkom kot selektor jugoslovanske ženske atletske reprezentance, športni funkcionar, sodnik, statistik in publicist bo v zgodovini slovenskega športa nedvomno ostal zapisan z velikimi debelimi črkami. Foto: Peter Kastelic/AZS

Bil je častni član Atletske zveze Slovenije, prejemnik Bloudkove nagrade, prvi Slovenec, ki je dobil zlato značko Evropske atletske zveze, in dobitnik mednarodnega olimpijskega priznanja za svoj prispevek v amaterskem športu.

Račič, ki je dolga leta veljal za najstarejšega živečega slovenskega olimpijca, je po smrti žene Vande pred štirimi leti živel s hčerko Mojco. "Bolj kot ne se držim doma. S hčerko Mojco, pri kateri živim, sva se nekajkrat odpravila na sprehod, med hojo si pomagam s hojico, sicer pa sem večinoma doma ali na vrtu. Gledam televizijo, berem časopise in rešujem križanke. Prav nič mi ni dolgčas, vedno najdem nekaj, kar mi krajša čas," je povedal ob svoji stoletnici.

Fotografija iz aprila 2020, ko je praznoval 100. rojstni dan. Foto: Peter Kastelic/AZS

Ima še sina Gorazda ter dva vnuka. Prav vnuk Tomaž je na družbenem omrežju prvi zapisal, da je dedek umrl star 102 leti. "Danes se je poslovil zadnji od mojih dedov. Človek, ki mi je privzgojil ljubezen do športa, ki me je odpeljal na prvo nogometno tekmo, ki mi je gradil poligone za skoke v daljino, mi iz starih 'modrocov' izdelal poligon za skok v višino, ure in ure 'nažigal' z mano badminton in ping pong in tono ostalih iger. V veliki žalosti so ostali prekrasni spomini. Ko sva zadnjič govorila, ga je zanimalo samo, ali je moj Liverpool pripravljen za finale. V takih trenutkih se človek sprašuje, kaj je tisto, kar dela življenje srečno. Če bi vprašal njega, je to, da ga posvetiš tistemu, kar te osrečuje, In on je to znal. Počival v miru dedi. Marko Račič, 25. 4. 1920 - 27. 6. 2022."