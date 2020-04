Slovenski slavljenec v elitni svetovni druščini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski atlet Marko Račič je dopolnil elitni svetovni klub udeležencev olimpijskih iger, ki so dočakali častitljivih sto let. V tej druščini pa je današnji slavljenec še vedno pravi "zelenec" za ameriškega kanuista Johna Lysaka, ki bo avgusta dopolnil 106 let.