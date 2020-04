Slovenski košarkarski as Luka Dončić te dni preživlja v Sloveniji, kjer so po njegovih besedah pogoji za trening boljši, kot jih je imel v domovanju v Dallasu. Priznal je, da ni pričakoval, da bo pandemija novega koronavirusa tako zarezala v sezono NBA, izrazil upanje, da jim čez lužo uspe končati tekmovalno obdobje, in se dotaknil tudi igranja za Slovenijo.

Če pandemija novega koronavirusa ne bi zaustavila večjega dela sveta, bi ta trenutek spremljali končnico najkakovostnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja, tako pa je liga NBA že mesec in pol zaklenjena.

"Seveda je bil tako kot za vse druge zame to velik šok. Za novico smo izvedeli med tekmo. Nikoli si ne bi mislil, da bo imel ta virus takšne razsežnosti. Težko je bilo dojeti in sprejeti to novico," je o virusu, ki je šport potisnil na stranski tir, za svojo uradno spletno stran dejal slovenski NBA-jevec Luka Dončić.

Čas v Sloveniji mu bo dobro del

Prvi mesec izolacije je preživljal v Dallasu, kjer si je čas krajšal z igranjem igric, serijami, petjem in psoma, pozneje pa se je, za razliko od slovenskih športnih zvezdnikov Gorana Dragića in Anžeta Kopitarja, ki na morebitno nadaljevanje tekmovanj čakata v ZDA, vrnil v Slovenijo.

"Vedel sem, da je to v tistem trenutku najboljša odločitev, in nisem se motil. Takšnih pogojev, kot jih imam za trening v okolici svoje hiše v Sloveniji, v svojem domovanju v Dallasu nimam. Tako fizično kot psihično mi bo čas, ki ga bom lahko do nadaljevanja lige NBA preživel v Sloveniji, dobro del," pravi 21-letnik, ki je ob vrnitvi v domovino najprej preizkusil, kako je znova držati žogo v rokah, nato pa si je privoščil dolg spanec.

Upa na nadaljevanje sezone

Od zadnje tekme v ligi NBA je minil že skoraj mesec in pol (11. marec), Dončić tako že močno pogreša parket in tekmovalni ritem. "Zelo. Mislim, da je za nami zelo solidna sezona, ki bi jo radi nadgradili z nastopom v končnici. Konec meseca se bo vodstvo lige odločilo, kako bo z nadaljevanjem lige. Upam, da bomo nadaljevali," se nadaljevanja sezone nadeja Ljubljančan, ki formo vzdržuje z rednimi treningi, predvsem s treningi meta in vajami za vzdrževanje moči.

Primerjave z zvezdniki kot dodatni izziv

Dallas Mavericks po 67 odigranih tekmah od 82, kolikor jih je predvideno v rednem delu, zasedajo sedmo mesto zahodne konference. Dončić je tudi v svoji drugi NBA sezoni postavljal nove mejnike, njegovo ime se je tako pogosto znašlo ob največjih zvezdnikih svetovne košarke. Kako se počuti ob vseh teh primerjavah?

"Vem, da se od mene vsako tekmo veliko pričakuje, in seveda mi vse te primerjave laskajo, saj sem ob teh imenih zrasel in se po njih zgledoval. Vsak mi je po svoje dal nekaj, kar tudi mene danes dela boljšega na parketu. Ne čutim pa nikakršnega pritiska, še vedno mi je najbolj pomembno, da na igrišču uživam, primerjave pa vzamem kot dodatni izziv in motivacijo, da sem iz tekme v tekmo boljši," odgovarja Dončić in ne skriva cilja: "Tako kot do zdaj me bo zagotovo tudi v prihodnosti najbolj motiviralo to, da bomo lahko tudi z mojo pomočjo z ekipo dosegli to, kar si vsi želimo, postati prvaki lige NBA. Ta misel mi daje moč na parketu in to me motivira, da dam vsako tekmo od sebe sto odstotkov."

"Uradno pa sva se spoznala na tekmi All-Star v Chicagu. Srečanje je bilo sicer bolj kratko, saj je imel veliko gostov, je bilo pa zelo prijetno. Rokovala sva se in malce pogovorila. Zagotovo srečanje, ki ga ne bom nikoli pozabil." Dončić o srečanju z Michaelom Jordanom

"Če bom zdrav in brez poškodb, bom seveda z veseljem znova oblekel slovenski dres." Foto: Sportida

Če bo zdrav in brez poškodb ...

Je motivacije dovolj tudi za pomoč slovenski reprezentanci pri lovu na olimpijsko vozovnico za prestavljeni Tokio 2021? "Za takšen športni dogodek, kot so olimpijske igre, nikoli ne manjka motivacije. Če bom zdrav in brez poškodb, bom seveda z veseljem znova oblekel slovenski dres," o igranju za slovensko izbrano vrsto, ki bi jo lahko kot selektor vodil grški trener Dimitris Itoudis, še pravi Dončić.