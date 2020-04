Klofuta Dončiću in vsem okoli njega dobro zalegla #video

Na današnji dan pred dvema letoma so se košarkarji Real Madrida na čelu z Luko Dončićem znašli v nemilosti. Zaušnica sredi Aten jih je tako streznila, da nato niso več gledali ne levo in desno, temveč le na vrh, na katerega so potem suvereno splezali.

Po rednem delu evroligaškega tekmovanja v sezoni 2017/18 Real Madrid ni bil povsem pri vrhu. V končnico je štartal s petega mesta in ko je na prvi tekmi v razprodani dvorani Oaka, v kateri je bilo več kot 18 tisoč glasnih grških navijačev, visoko izgubil proti Panathinaikosu (67:95), so mislili, da bodo košarkarji kraljevega kluba težko našli pot na zaključni turnir elitne četverice. Prav danes pred dvema letoma se je zgodil polom sredi Aten.

Po debaklu preporod v 48 urah, Luka najboljše prihranil za konec

"Tekmo smo začeli z 0:20. Od prve minute so nas nadigrali. In od takrat je bilo videti, kot da želijo igrati le oni, mi pa smo čakali. Tekma je končana, gledati moramo naprej. 48 ur imamo, da se dvignemo," je po tekmi dejal glavni trener Reala Pablo Laso, ki ni mogel računati na poškodovana Sergia Llulla in Facunda Campazza.

Foto: Sportida

A je imelo špansko moštvo v svojih vrstah med drugim tudi Luko Dončića, ki je komaj dopolnil 19 let. In pri tej starosti je nosil breme kluba z največ lovorikami v elitnem evropskem klubskem tekmovanju.

Real je dobil vse naslednje tri obračune proti Panathinaikosu in se uvrstil na zaključni turnir. Luka je najboljšo predstavo z grškim velikanom prikazal prav na zadnji tekmi v Madridu, ko je za zmago z 89:82 dosegel 17 točk, v statistiko pa vpisal še pet asistenc in štiri skoke.

V slogu prekaljenih košarkarskih mojstrov

Približno tri tedne so morali Dončić in druščina počakati na zaključni turnir, ki ga je gostil Beograd.

Nasproti je stal CSKA, ki je imel v svojih vrstah izkušena Nanda De Cola in Sergia Rodrigueza. Polfinalni obračun se je začel vse prej kot spodbudno, saj so Moskovčani dobesedno rešetali mrežo Reala, ki je v prvi četrtini prejel 30 točk. Madridčani so imeli v zasedbi prav tako Llulla in Campazza, zato so imele njihove delnice bistveno višjo vrednost kot ob začetku izločilnih bojev.

Foto: Reuters

Čeprav je bil star le 19 let, je Luka preživel največ časa na parketu. Laso mu je namenil 30 minut, Luka pa mu kljub mladosti ni ostal dolžan. V slogu prekaljenih košarkarskih mojstrov je s 16 točkami, sedmimi skoki in dvema asistencama predstavljal veliko oviro za moštvo CSKA.

Z Llullom sta bila najboljša strelca Reala, ki se je z 92:83 uvrstil v veliki finale. Drugo moštvo rednega dela je tako padlo, pred Španci pa je stala še najboljša ekipa rednega dela Fenerbahče, ki ji še zdaj poveljuje legendarni trener Željko Obradović.

Izkušnja leto prej je bila koristna, za vse

"Lanski polfinale je bil dober in slab. Slab zato, ker smo izgubili, dober pa zato, ker smo se veliko naučili. V finalu bomo morali igrati z vsem srcem prav v vsaki akciji," je po polfinalni zmagi pripovedoval Luka, ki je leto prej na predzadnji stopnički moral priznati premoč prav Fenerbahčeju, ki je igral v domači dvorani, slovenski košarkar pa takrat ni dosegel točke.

A je bil Luka v finalu sezone 2017/18, kot je dejal sam, za eno leto izkušenejši. Že celotno sezono se je veliko govorilo o ligi NBA in da je čas, da se Luka po koncu tekmovalnega obdobja poda onstran Atlantika. Prav vse mesece je kazal zrele predstave, bil MVP rednega dela Evrolige, poletje prej s Slovenijo osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu in bil uvrščen v idealno peterko, v kateri je dirigentsko palico nosil MVP EuroBasketa Goran Dragić.

Luka je v Madrid prišel pri le 13 letih in v tem času naredil neverjeten napredek. Njegova velika želja je bila, da bi s klubom osvojil Evroligo in pred njim je stal le še Fenerbahče. Če so ga Turki leto pred tem povsem zaustavili, je bila tokrat zgodba drugačna. Kar desetkrat je stopil na linijo prostih metov in zadel osem poskusov ter še enkrat pokazal, da se ne ustraši pritiska. Trener Laso mu je spet odmeril največjo minutažo, s 15 točkami, štirimi asistencami in tremi skoki pa je bil drugi najboljši mož. Strelsko je bil namreč s 17 točkami najbolj razpoložen Francoz Fabien Causeur. Obradoviću ni pomagal niti z 28 točkami razpoloženi Nicolo Melli.

Luka ostal brez besed

Odločila je kolektivna igra Reala, ta pa je na površje naplavila Dončića, ki je postal MVP tudi zaključnega turnirja. V desetih mesecih je tako pobral vse, kar se je dalo. Postal je evropski kralj, Real pa je še desetič osvojil Evroligo.

"Brez besed. Igral sem dva finala in osvojil dva naslova – z Realom in Slovenijo. Brez besed sem," je Luka poskušal takoj po tekmi opisati, kaj mu roji po glavi, vendar se razumljivo ni mogel razgovoriti, saj je osvojil vse, kar se osvojiti da: "Neverjetno. Brez besed. Ko sem naredil peto osebno napako, sem bil na klopi bolj nervozen kot sem na igrišču."

Luka je nato v Španiji osvojil še tamkajšnjo prvenstvo in na najlepši možen način kronal sezono 2017/18. Sledila je pričakovana selitev v ligo NBA, s katero ima prav tako velike načrte. V prvi sezoni v dresu Dallas Mavericks je bil najkoristnejši novinec sezone, v drugi pa je že povsem ob boku Giannisu Antetokounmpoju, LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu, Jamesu Hardnu …