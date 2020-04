Ali to pomeni, da je Luka Dončić že v Sloveniji?

Po objavi fotografije Luke Dončića, ki skupaj s psičko Gio pozira na krovu zasebnega letala, je med ljubitelji slovenskega košarkarja završalo. Nekateri so namreč prepričani, da je to znak, da prihaja v Slovenijo, velika verjetnost pa je, da je že pripotoval v domovino.

Po podatkih spletne strani Flightaware, ki beleži podatke o poletih, je zasebno letalo Flexjet 94, v nedeljo, 12. aprila 2020 ob 9.33, pristalo na letališču Jožeta Pučnika. Letalo je priletelo iz Dallasa, torej prav iz mesta, kjer si je Dončić skupaj s partnerico Anamario Goltes in njunima štirinožnima prijateljema, ustvaril nov dom.

Glede na to, da so Združene države Amerike trenutno eno največjih žarišč novega koronavirusa na svetu, kolesje lige NBA pa miruje že vse od 11. marca in nič ne kaže, da bi se pred 1. majem spet spravilo v pogon, začasna vrnitev Dončića v domovino niti ne preseneča.

Ali Luka Dončić prihaja domov? Absolutno! 30,95% +

Ne, samo leti na drug konec ZDA. 15,71% +

Ne, zgolj obuja spomine. 53,33% +

Košarkarji najmočnejše košarkarske lige na svetu se tako pripravljajo doma in tistim z manj sreče pomagajo, kakor vedo in znajo. Tako jih je večina na široko odprla denarnice v želji, da pomagajo svojim državam pri nakupu zaščitne opreme in pogodbenim delavcem lige, ki so zaradi njene prekinitve ostali brez vseh dohodkov.

Foto: Getty Images Vprašanja o tem, kdaj bi se ligaško dogajanje lahko nadaljevalo, ta hip še nimajo resnega odgovora, vse pogosteje pa se omenja možnost, da bi klubi preostale tekme odigrali v nadzorovanem okolju, najpogosteje se omenja Las Vegas, pred praznimi tribunami.

Po zadnjih podatkih naj bi bili klubi pred prvimi tekmami deležni 25-dnevnega trenažnega obdobja, od tega naj bi bilo 11 dni namenjenih kondicijski vadbi z upoštevanjem pravil za omejevanje socialnih stikov.

Preberite še: