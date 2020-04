Liga NBA sočustvuje z zvezdnikom

Kar 34 dni je minilo od trenutka, da je vodstvo lige NBA zamrznilo sezono. Trenutno pa zaradi vse hujše krize v ZDA ni oprijemljivih kazalcev, ki bi nakazovali na realno oceno datuma nadaljevanja. Jasno je le, da nobene odločitve ne gre pričakovati pred prvim majem. Po zadnjih informacijah pa naj bi bili klubi pred prvimi tekmami, ki utegnejo biti odigrane v enem kraju (najpogosteje se omenja Las Vegas) deležni 25-dnevnega trenažnega obdobja, od tega 11 dni za kondicijsko vadbo z upoštevanjem pravil socialne oddaljenosti.

Dobra vest je, da so vsi košarkarji, ki so bili do sedaj ob testiranjih pozitivni, že ozdraveli, vsi po vrsti, med njimi prvi Rudy Gobert, pa niso imeli hujših težav.

Po novici o smrti tekmečeve mame se je odzval tudi Luka Dončić. Foto: Getty Images

So pa v ponedeljek zvečer ameriške športne medije in profile košarkarjevih socialnih omrežij preplavili zapisi o smrti 58-letne Jacqueline Cruz-Towns, ki je bila žrtev novega koronavirusa oziroma bolezni Covid-19, s katero se je borila skoraj en mesec. Gre za mamo krilnega centra Minnesote Timberwolves Karla Anthonyja Townsa, ki je imel sicer letos kar nekaj težav s poškodbami, a je na 35 tekmah zabeležil zavidljivo povprečje 26,5 točke in 10,8 skoka na tekmo.

24-letni in 211 centimetrov visoki reprezentant Dominikanske republike v ligi NBA igra od leta 2015, ko ga je kot prvega na naboru izbrala Minnesota. Leta 2016 je bil novinec leta, do letos pa je zbral dva nastopa na tekmi zvezd.

''Bila je žena, mama, hčerka, babicam sestra, teta in prijateljica ter vir moči za vse okoli nje. Njena energija je nenadomestljiva,'' so v sporočilu za javnost, ki ga je delila tudi Minnesota zapisali pri družini Towns. Kot odmev na to sporočilo pa so splet preplavila sporočila sočutja.

The NBA family mourns the passing of Jacqueline Cruz, loving mother to Karl-Anthony Towns.

Jacqueline was beloved around the NBA and a great source of strength and inspiration for her family.

We extend our deepest condolences to the Towns family during this difficult time. pic.twitter.com/iPiM2c7EeN — NBA (@NBA) April 13, 2020

Man... thoughts and prayers with you and the entire family @KarlTowns 🙏🏾 — Chris Paul (@CP3) April 13, 2020

🙏🙏🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) April 13, 2020

Thoughts and prayers to @KarlTowns and his family. Can’t believe it. RIP Mrs. Towns — Tyus Jones (@1Tyus) April 13, 2020

Ellen and I are absolutely devastated and shocked. @KarlTowns and his dad called us earlier and we could tell something had happened. It’s one of the hardest phone calls I’ve ever had to take. We were getting updates that she was getting better and now this. https://t.co/qwX47xj8b5 — John Calipari (@UKCoachCalipari) April 13, 2020