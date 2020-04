V ZDA je že prek pol milijona ljudi okuženih z novim koronavirusom, več kot 18 tisoč primerov pa se je končalo s smrtnim izidom. V zadnjem dnevu so beležili rekord po številu umrlih – več kot dva tisoč.

Zaradi pandemije novega koronavirusa se je tudi celotno športno dogajanje onstran Atlantika zaustavilo. Med prvimi, ki je bil okužen s sars-cov-2, je bil košarkar Utah Jazz Rudy Gobert.

Francoski košarkar se je še na eni izmed novinarskih konferenc šalil na račun virusa in se dotikal vseh mikrofonov, nato pa je prav njega doletela nevšečnost in je bil prvi košarkar v ligi NBA s tovrstno boleznijo. Zaradi tega primera so se vrata lige NBA za nedoločen čas zaprla.

K sreči je bolezen prebolel brez vidnejših težav.

Dallas bi pod obročem potreboval kakovostnega košarkarja

In francoski orjak pod obročem je tudi zdaj na tapeti. Kot poroča Bleacher Report, bi bil lahko za prihodnjo sezono zanimiv za Dallas Mavericks, ki nimajo pravega centra. Če bi se dejansko zgodila menjava košarkarjev med kluboma, bi tako Luka Dončić dobil veliko okrepitev, s katero bi zagotovo odlično sodelovala v igri pick'n'roll.

Omenja se, da bi v nasprotno smer lahko potovala Dwight Powell, ki okreva po poškodbi ahilove tetive, in Tim Hardaway jr., prav tako pa bi lahko Utah dobil še izbor v drugem krogu nabora za letošnje leto in izbor v prvem krogu leta 2025.

Gobert je blestel na obeh tekmah proti Dallasu v tej sezoni. Foto: Reuters

Zakaj bi Utah sploh razmišljal o morebitni menjavi za Francoza, ki je s 15,1 točke, 13,7 skoka in dvema blokadama na tekmo med boljšimi centri v ligi? Govori se, da vez med njim in prvim zvezdnikom kluba Donovanom Mitchellom ni najboljša.

Evropski trojček Dončić-Porzingis-Gobert?

Trenerju Ricku Carlisleju bi prihod Goberta olajšal delo pri igri v raketi. Latvijski velikan Kristaps Porzingis je v tej sezoni kar nekaj časa prebil na mestu centra, vendar so ekipe z močnejšimi centri znale izkoristiti njegovo fizično šibkost in so napadale koš prav prek rakete.

Bi lahko slovensko-latvijska naveza dobila še francosko? Foto: Getty Images

Na obeh tekmah proti Dallasu je blestel ravno Gobert in izkoriščal svojo moč. Na prvi je dosegel 22 točk, 17 skokov in dodelil kar pet blokad, na drugi, ki so jo Jazz tudi dobili, pa 17 točk in 15 skokov.

Jasno pa je, da bi evropski trojček močno dvignil delnice Dallasu v boju za najvišja mesta v zahodni konferenci ter v končni fazi v boju za morebiten naslov prvaka, ki ga bodo Mavericks z ambicioznim lastnikom kluba Marcom Kubanom zagotovo skušali v prihodnje še napasti. To mu je uspelo z Dirkom Nowitzkim, ki ga je močno oboževal. Nič drugače ni, ko beseda nanese na Dončića, ki vse bolj osvaja celotno košarkarsko javnost.