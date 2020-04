Ko je Goran Dragić kot kapetan slovenske reprezentance 17. 9. 2017 v Carigradu v zrak dvignil pokal za naslov evropskega prvaka, je že bilo jasno, da po novi košarkarski reformi celinska prvenstva ne bodo več bienalna, temveč bodo na sporedu vsako četrto leto. A Slovenija bo evropski prvak vsaj še leto dlje, torej do leta 2022. Potem ko je globalna pandemija koronavirusa svetovni šport postavila na glavo in so bili v enoletni zamik prisiljeni tudi organizatorji olimpijskih iger v Tokiu, so se morale na športno popestritev prihodnjega leta prilagoditi še panožne zveze. Fiba je tako EuroBasket, ki bi ga prihodnje leto morale gostiti Gruzija, Češka, Italija in Nemčija, prestavila na leto 2022 (od 1. do 18. 9.).

Foto: Sportida Luka, Tokio kliče. Imaš čas?

Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze je ob tem prestavil tudi štiri olimpijske kvalifikacijske turnirje (Kaunas, Vitoria, Split in Beograd) z letošnjega junija na poletje 2021. Turnirji bodo odigrani v obdobju med 21. 6. in 4. 7. (natančen datum bo potrdil še Mednarodni olimpijski komite). Olimpijske igre se bodo sicer začele 23. julija.

Spomnimo, poleg gostiteljice Japonske imajo – glede na rezultate svetovnega prvenstva 2019 na Kitajskem – neposredno mesto na olimpijskem turnirju dvanajsterice v Tokiu že zagotovljeno tudi Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija. Preostala štiri mesta bodo zapolnili zmagovalci štirih kvalifikacijskih turnirjev.

Slovenija naj bi z Luko Dončićem igrala v Kaunasu, kjer bosta njeni tekmici sprva Poljska in Angola, nato pa morda tudi Venezuela, Južna Koreja in gostiteljica Litva.

Foto: Reuters

Izziv za KZS



V kočljivem položaju pa je zdaj tudi Košarkarska zveza Slovenije, ki je pred časom javno naznanila, da se za morebitni prevzem vodenja članske izbrane vrste pogovarja z grškim strokovnjakom iz "jugošole" Dimitriosom Itoudisom. A kot Kokoškov II je bil mišljen predvsem v luči letošnjih olimpijskih kvalifikacij. V Fibinih kvalifikacijskih oknih za EuroBasket pa reprezentanci ne bi bil na voljo, saj vodi CSKA.

Poletno mrtvilo

Že v sredo je izvršni odbor Fiba Europe na videozasedanju odpovedal vsa poletna tekmovanja v mlajših kategorijah. Skupno gre za kar 16 evropskih prvenstev (vse starostne kategorije, oba spola in več divizij). Ob tem je bil odpovedan tudi Fibin mednarodni košarkarski tabor za dekleta v Postojni. Fiba vsem letošnjim gostiteljem prvenstev mlajših kategorij sporoča, da bodo imeli prednost, če bodo želeli tekmovanja gostiti v letu 2021. Če se za to možnost ne bodo odločili, bodo odprti novi kandidacijski postopki.