Poletje brez košarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokal za najboljšo evropsko reprezentanco bo po vsej verjetnosti v Ljubljani ostal kar pet let.

Pokal za najboljšo evropsko reprezentanco bo po vsej verjetnosti v Ljubljani ostal kar pet let. Foto: Vid Ponikvar

Evropski del Mednarodne košarkarske zveze je odpovedal vseh 16 evropskih prvenstev v mlajših kategorijah, ki so bila predvidena za to poletje. V kratkem še o usodi olimpijskih kvalifikacij in EuroBasketa.