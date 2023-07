Evroliga in Fiba le našli skupen jezik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarska evroliga in Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) sta v kratkem skupnem sporočilu za javnost zapisala, da sta dosegla dogovor o oblikovanja enotnega koledarja za klubska in reprezentančna tekmovanja v sezoni 2023/24.

"Fiba in Euroleague Basketball se strinjata, da se bosta v sezoni 2023/24 izognila prekrivanju tekmovanj nacionalnih selekcij in klubov. Hkrati bosta v prihodnjih dvanajstih mesecih nadaljevala iskanje skupnih rešitev za dobro evropske in svetovne košarke. Drugih izjav strani zaenkrat ne bosta dali," se glasi celotno skupno sporočilo za javnost.

Kot je znano, je evropska košarka že več kot dve desetletji razdeljena med evroligo, ki vodi elitno klubsko tekmovanje ter evropski pokal, ter Fibo, ki skrbi za tekmovanja državnih reprezentanc in tretjerazredno klubsko tekmovanje ligo prvakov.

Tako so vsa ta leta moške reprezentance v kvalifikacijah za velika tekmovanja nastopala v okrnjenih zasedbah oziroma brez igralcev iz evrolige ali evropskega pokala.

Preberite še: