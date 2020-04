Spregledani Toni Kukoč

Kar nekaj prahu je v košarkarskem svetu dvignil izbor letošnjega razreda košarkarske Hiše slavnih. A ne zaradi tistih, ki so prestopili prag hrama, temveč na račun tistega, ki na to čast še čaka. Tonija Kukoča. "Verjetno se bodo nekoč spomnili tudi name," se je glasil odziv danes 51-letnega Dalmatinca.

Zveni kot deja vu. Objava novih stanovalcev Hiše slavnih in zvonjenje mobilnega telefona Tonija Kukoča z novinarskim vprašanjem, kako komentira dejstvo, da znova ni bil med izbranci. Tudi letos, ko so bili v košarkarski hram večnosti povabljeni umrli Kobe Bryant, njegova dolgoletna tekmeca Tim Duncan in Kevin Garnett, trenerja Eddie Sutton in Rudy Tomjanovich, ena največjih zvezdnic lige WNBA Tamika Catchings, trenerja iz lige NCAA Kim Mulkey in Barbara Stevens ter pokojni Fibin generalni sekretar Patrick Baumann, je bilo podobno.

Toni Kukoč je bil leta 2017 sprejet v Fibino hišo slavnih. Na povabilo v sloviti "Naismith Hall of Fame" še čaka. Foto: Reuters

"Preživeti moramo korono, Hiša slavnih pa …"

"Verjetno bom tudi jaz nekega dne prišel na vrsto. Morda prihodnje leto. Če ne takrat, pa morda leta 2022. Na to nimam vpliva. A če toliko ljudi, med njimi tudi predsednik Hiše slavnih Jerry Colangelo, pravi, da spadam tja, potem … Prosim le, naj me ne izberejo, ko bom že pokojni," je v odzivu za Večernji list dejal Kukoč in dodal, da ga te dni veliko bolj kot Hiša slavnih skrbi epidemija novega koronavirusa. Ta spreminja ZDA. Nekdanji košarkarski zvezdnik, zaposlen kot svetovalec pri Chicago Bulls, dogajanje spremlja iz luksuzne domače hiše v Highland Parku, kjer se v krogu družine drži navodil o izolaciji.

Izjemna kariera

Prav v Chicagu, kjer se je ustalil po končani karieri, je eden najbolj raznolikih košarkarjev z izjemnim in predvsem nesebičnim občutkom za igro pustil enega večjih pečatov. Bil je pomemben član dinastije Chicago Bulls, kjer je v obdobju precejšnega nezaupanja v evropske košarkarje demantiral kritike in očaral strokovnjake. V družbi Michaela Jordana je osvojil tri šampionske prstane. Z Jugoplastiko je bil tudi trikrat evropski klubski prvak, z reprezentanco pa svetovni in dvakratni evropski prvak ter dvakrat olimpijski podprvak. Vselej kot pomemben člen ekipe.

Tretji zaporedni iz bivše "Juge". Preveč?

Predvsem v hrvaškem medijskem prostoru so znova izrazili veliko nezadovoljstvo z odločitvijo, za katero menijo, da je neupravičena in nepoštena. No, Toni ima svojo razlago. Kot pravi, bi se v ZDA stežka sprijaznili z dejstvom, da bi kar tri leta zapored v Hišo slavnih vstopil košarkar z območja nekdanje Jugoslavije. Predlani je bil namreč to Dino Rađa, lani Vlade Divac. Spomnimo, s tega območja so med večnimi tudi Krešimir Ćosić, Dražen Dalipagić, Dražen Petrović in kot trener Mirko Novosel. Med znanimi neameriškimi obrazi pa tudi Sergej Belov, Dino Meneghin, Oscar Schmidt, Marcel Ubiratan, Šarunas Marčulionis, Arvidas Sabonis, Dikembe Mutombo, Jao Ming, Nikos Galis …

V bogati karieri je igral za Jugoplastiko, Benetton, Chicago, Philadelphio, Atlanto in Millwaukee. Foto: Getty Images

Če nekaj reče Jordan …

V pogovoru za časnik Slobodna Dalmacija je začudenje izrazil nekdanji slovenski selektor Božidar Maljković, sicer tudi trener nepozabne splitske Jugoplastike, kjer se je začela košarkarska pravljica o Toniju Kukoču. Pravi, da takšne odločitve škodijo košarki. "Bil je košarkar, ki je vedno delal nemogoče stvari. Nemogoča asistenca. Nemogoč koš. Nemogoča trofeja. Zdaj mu je znova uspelo nekaj nemogočega. Ni bil sprejet v Hall of Hame. Kot 'subjektivni' opazovalec težko razumem odločitev 'objektivnih' ljudi," je dejal srbski trener in dodal: "Toni je osvojil vse. Je neponovljiv. Še celo Michael Jordan je dejal, da je Kukoč najboljši košarkar, kar jih je Evropa dala ligi NBA. Ne Nowitzki, Parjer ali Divac. Toni."

Svet lobiranja

Splitskega košarkarskega virtuoza je v bran vzel tudi eden najuspešnejših evropskih trenerjev Svetislav Pešić. "Z vsem spoštovanjem do vseh izbrancev v Hiši slavnih, a preprosto ne morem verjeti, da tam ni enega najboljših igralcev v zgodovini košarke Tonija Kukoča. Ne vem, ali je to smešno ali žalostno. Živimo v svetu lobiranja. No, Toni ni del tega sveta. Poznam pa mnenje številnih košarkarskih trenerjev, ki ga zaradi vsega, kar je dal svetovni košarki, neizmerno spoštujejo," je za Tanjug dejal 70-letni trener Barcelone, ki je Kukoča dobro spoznal že daljnega leta 1987 kot selektor mlade jugoslovanske reprezentance.