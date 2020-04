Rašo: V čast mi je, da sem lahko igral z njima

Nova stanovalca košarkarske Hiše slavnih Kevin Garnett in Tim Duncan imata ob nizu skupnih imenovalcev tudi enega slovenskega. Radoslav Nesterović si je v delu svoje kariere delil slačilnico z obema. "Izjemna igralca, a značajsko povsem različna," vrstnika opisuje nekdanji kapetan slovenske reprezentance, lastnik šampionskega prstana, generalni sekretar KZS in trenutno družinski človek, ki se drži načela #OstaniDoma.

Razred 2020 v košarkarski Hiši slavnih sestavljajo pred kratkim umrli Kobe Bryant, njegova dolgoletna tekmeca in dobra družba na tekmah All-Star Tim Duncan in Kevin Garnett, trenerja Eddie Sutton in Rudy Tomjanovich, ena največjih zvezdnic lige WNBA Tamika Catchings, trenerja iz lige NCAA Kim Mulkey in Barbara Stevens ter pokojni Fibin generalni sekretar Patrick Baumann.

Po uradni naznanitvi je bilo največ medijske pozornosti namenjene Bryantovemu posthumnemu sprejetju med večne košarkarske velikane. Tega se je na socialnih omrežjih dotaknil tudi njegov nekdanji soigralec Saša Vujačić. S kar dvema novima stanovalcema slovitega hrama pa je v ligi NBA igral Radoslav Nesterović, saj ga je ob prihodu v ZDA v Minnesoti pozdravil Garnett, v Duncanovi družbi pa se je v San Antoniu veselil naslova prvaka lige.

"O igralski kakovosti Garnetta in Duncana je težko povedati kaj novega. Spadala sta med najbolj dominantne košarkarje naše dobe, približno od sredine 90. let preteklega stoletja do leta 2015. Sta pa to dve povsem drugačni osebnosti. Tim je zelo umirjen. Včasih kar malce sramežljivo zadržan. Predvsem mu nikoli ni dišal medijski svet. Kevina, ki je tukaj pravo nasprotje, pa bi označil za bolj 'agresivnega'. Z obema sem se dobro razumel," pripoveduje Nesterović, ki je, tako kot Duncan in Garnett, rojen leta 1976.

Nesterović in Garnett vs. Kobe Bryant Foto: Reuters

Z Garnettom se je srečal pred natančno 21 leti, ko se je po sezoni v dresu Virtusa iz Bologne preselil v ZDA ter za zadnji dve tekmi rednega dela in nato končnico vskočil v kader Minnesote. "Jaz sem bil novinec iz Evrope, on že uveljavljena zvezda. A ko prideš v tako okolje, začutiš, da je vsem pomembna le skladnost na igrišču. Tam se košarkarji držijo vsak zase, na igrišču pa iščejo kemijo. V tem pogledu me je zelo hitro sprejel in mi pomagal," se svojih prvih minut med košarkarsko elito spominja Rašo.

Ko se je nato štiri leta pozneje preselil v Teksas, je bil že bolj uveljavljen igralec. "Nikoli se nisem pretirano poglabljal v okolja, v katerih sem igral. Tudi imen soigralcev si nisem podčrtoval. A dejstvo je, da igrišče pokaže pravo sliko in kakovost. V Duncanovem primeru je bilo vsekakor tako. Hitro me je vključil. Dobro sva sodelovala. Šele zdaj, ko gledam nazaj, se zavem, s kom sem igral. Da sta bila med temi igralci tudi Duncan in Garnett, si štejem v čast. Verjamem, da bo v kratkem v Hiši slavnih pristal še Crish Bosh, s katerim sem sodeloval v Torontu," pripoveduje izkušeni slovenski legionar, ki bo prihodnji teden obeležil deseto obletnico svoje zadnje tekme v ligi NBA. Skupno jih je odigral kar 811 v rednem delu in 64 v končnici.

Z Duncanom sta bila tandem tri leta. Foto: Getty Images

O tem, kdo je imel glavo besedo, seveda ni dvoma. "Gre za tako dominantne igralce, da ti preostane le to, da se poskušaš prilagoditi. Jasno je tudi, da so to igralci, na katere gre največ žog. Verjamem, da sem v tem sistemu našel svoje mesto," poudarja 43-letni Ljubljančan, ki pravi, da je včasih slišal tudi kakšno pripombo, če bi bil dovolj "ubogljiv" ali poslušen. "To je profesionalizem. V končni fazi zaslužiš toliko denarja, da bi bil nor, če se ne bi trudil po najboljših močeh," je pogovor sklenil Rašo, ki se v krogu družine te dni drži načela – ostani doma.