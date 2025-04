Mural, ki ga je pred petimi leti ustvaril umetnik Louie "Sloe" Motion, je posvečen žrtvam nesreče s helikopterjem, v kateri je v začetku leta 2020 umrlo devet ljudi, med njimi tudi legendarni košarkar Kobe Bryant in njegova hčerka Gianna. Ta je oboževala in trenirala košarko, njen najljubši igralec pa je bil prav Luka Dončić. Slovenski virtuoz je zelo spoštoval njenega očeta.

Kobe je bil zelo navezan na hčerko Gianno Bryant. Foto: Getty Images

Kobeja je doživljal kot enega izmed vzornikov, na prvem gostovanju pri LA Lakers, zgodilo se je leta 2019, ko je Dončić nosil dres Dallasa, pa je prišlo do simpatičnega srečanja med omenjeno trojico že med tekmo. Kobe ga je pocukal za rokav in očaral z besedami v slovenskem jeziku. "V živo se spominjam tega trenutka, vselej bo ostal v mojem spominu. Že to, da je Kobe poznal moje ime, mi je ogromno pomenilo. Želel bi si, da bi bil danes tukaj s svojo hčerko," je Dončić čustveno obujal spomine pred nekaj meseci na prvem srečanju z novinarji po šokantni selitvi v Kalifornijo.

UPDATE: Lakers star Luka Dončić donated the entire amount requested on a GoFundMe drive to restore a vandalized mural of late Hall of Famer Kobe Bryant and his daughter in downtown Los Angeles.https://t.co/2FdRyA1Oit