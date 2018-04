Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2007 je nekdanji ameriški košarkar Kobe Bryant na tekmi med Los Angeles Lakers in Denverjem z 28 leti postali najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je presegel mejo 19 tisoč doseženih točk. Pred tem je bil rekorder legendarni Michael Jordan, ki je ta mejnik presegel, ko je bil star 29 let in 62 dni.

Zgodilo se je še ...

Leta 1892 je moštvo kluba West Bromwich Albion slavilo zmago nad Darwenom z 12:0, kar je največja razlika v elitni angleški nogometni ligi. Nottingham Forest je ta rekord izenačil 17 let pozneje proti ekipi Leicester Fosse.

Leta 1967 je v 69. letu starosti umrl strelec 31 golov v urugvajski nogometni reprezentanci Hector Scarone, ki je z izbrano vrsto osvojil dve olimpijski zlati medalji (v letih 1924 in 1928).

Leta 1968 je AEK postal prvi grški klub, ki je osvojil kakšno košarkarsko evropsko lovoriko. Zmagal je v pokalu pokalnih zmagovalcev, v katerem je v finalu odpravil praško Slavio z 89:82.

Leta 1996 je nekdanji hrvaški košarkar Toni Kukoč pri zmagi Chicago Bulls nad Miami Heat s 100:92 dosegel 34 točk, kar je njegov rekord v ligi NBA.

Leta 2001 je v 73. letu starosti umrl Ramon Mendoza, nekdanji predsednik Reala Madrida. Pod njegovim predsedstvom med letoma 1985 in 1996 je klub osvojil šest naslovov španskega prvaka in pokal Uefa.

Leta 2004 je na 88. kolesarski Dirki po Flandriji presenetljivo zmagal Steffen Wesemann in postal šele drugi Nemec z zmago na tej klasični enodnevni dirki.

Leta 2002 so hokejisti Olimpije osmič postali državni prvaki. V šesti finalni tekmi so Jeseničane premagali s 5:2.

Leta 2017 je vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL odločilo, da v Pjongčangu, torej prvič po igrah v Naganu 1998, zaradi februarskih zimskih olimpijskih iger ne bo prekinjalo sezone in tako omogočilo njihovim igralcem sodelovanje na olimpijskem turnirju.

Rodili so se:

1968 – nekdanji avstralski hitrostni drsalec Colin Coates

1952 – nekdanja nemška atletinja, skakalka v višino Rosemarie Ackermann

1952 – nekdanja kanadska umetnostna drsalka Karen Magnussen

1964 – nekdanji brazilski nogometaš Branco

1967 – nekdanja kenijska atletinja, tekačica Edith Masai

1968 – nekdanji španski vaterpolist Jesus Rollan

1970 – nekdanji grški nogometaš Georgios Amanatidis

1970 – nekdanja ruska atletinja, skakalka v višino Jelena Jelešina

1973 – nekdanji nizozemski nogometaš Peter Hoekstra

1976 – nekdanji brazilski nogometaš Emerson

1985 – španski košarkar Rudy Fernandez

1986 – kanadski košarkar Cam Barker

1987 – nemški nogometaš Sami Khedira