Ekspresno do cilja jadranske avtoceste #video

Po dveh zanesljivih in visokih zmagah v koprski Bonifiki so košarkarji Sixt Primorske v finalu 2. lige ABA skopski MZT, tokrat resda po bolj dramatični tekmi, ugnali še v makedonskem glavnem mestu (66:61) in si tako kot drugi slovenski klub ob novomeški Krki zagotovili nastop v prvi diviziji lige ABA za sezono 2019/20.

Foto: ABA liga

"Tako visoke zmage so nevarne. Takoj sem se spomnil znamenitega evroligaškega obračuna med Olympiacosom in Sieno, ko so Grki prvo tekmo dobili z več kot 40 točkami naskoka, nato pa po treh zaporednih porazih izpadli," je v začetku tedna ob prvi zmagi Primorske nad skopskim finalnim tekmecem v Bonifiki (93:71) razmišljal trener Koprčanov Jurica Golemac. Njegov strah pred morebitno ponovitvijo scenarija evroligaškega četrtfinala 2011 je bil odveč. Dvakratni slovenski pokalni prvaki so namreč s podobno mero zanesljivosti dobili še drugo domačo tekmo (95:72), zmagovito finalno trilogijo pa so sklenili še z današnjim uspehom v dvorani Jane Sandanski v Skopju (66:61), le da so tokrat za zmago trepetali do zadnjih trenutkov.

Žan Mark Šiško se vrača v ligo ABA, kjer je že igral s Cibono. Foto: ABA liga

Precej trši oreh kot v Kopru

V primerjavi s koprskimi tekmami so košarkarji iz Severne Makedonije tokrat stik s Primorci držali celoten prvi polčas, v prvi vrsti predvsem po zaslugi Andrije Bajića in Jamesa Woodarda, ki nista le marljivo polnila gostujočega koša, temveč sta v tekmečeve vrste vnašala tudi nekaj živčnosti. A že kmalu po prihodu iz slačilnic (34:39 po dveh četrtinah) so se začeli kazati jasni znaki premoči Sixta Primorske. Ta si je ob večji osredotočenosti, bolj zavzeti obrambi in napadalni kombinatoriki hitro priigrala 10 točk naskoka (47:37), nato pa kljub nekaj napakam ohranjala mirnost in iskala nove priložnosti. Makedoncev pa se jim vendarle nikakor ni uspelo otresti tako zlahka kot v Kopru.

Foto: ABA liga Garali do zadnjih sekund

V zadnjo četrtino so dirigent primorske igre Žan Mark Šiško in soigralci vstopili s prednostjo 13 točk (43:56). Ob glasni podpori domače navijaške skupine, ki je sicer preprečila gledališko vzdušje v skromno zasedeni dvorani, so gostitelji še naprej izvajali pritisk. Dobre štiri minute pred koncem se je po trojki Woodarda prednost stopila na vsega pet točk (53:58), nato pa po košu Ive Ivanova v zadnji minuti celo na eno (61:62). Popoln preobrat sta nato z dvema lahkima košema preprečila Šiško in kapetan Alen Hodžić, ta je tudi dvignil pokal za najboljšega v drugi liga ABA, medtem ko pa je najkoristnejši košarkar finala postal Marko Jagodić Kuridža.

(I)zbrani za zmago

"Vedeli smo, da nas čaka drugačna tekma. MZT je imel navijaški veter v hrbet. Želeli so pokazati pravi značaj. No, tudi nam se je poznalo, da smo nervozni. Na koncu je pomembno, da smo zmagali. Izpolnili smo pričakovanja. Storili smo tisti, za kar smo bili pripeljani v Koper," je po zmagi dejal MVP Jugodić Kuridža, ki jo je na novinarski konferenci odnesel brez prhe šampanjca. Le te pa je bil deležen trener Golemac, ki pa se mu je vseeno smejalo do ušes.

"Čestitke fantom. Ne le za to tekmo, ampak za celotno sezono. Pokazali so, da so najboljši v tem tekmovanju. Za to so bili pripeljani v Primorsko," je dejal Golemac in dodal: "Najtežje je igrati takrat, ko moraš zmagati. Zato bi pred njimi snel klobuk. Niso se zbali. Lahko smo srečni, da smo na enem mestu zbrali takšne fante."

Marko Jagodić Kuridža: MVP Foto: ABA liga Lani Krka, letos Primorska, prihodnje leto Olimpija?

Druga liga ABA ima torej tudi v drugi izvedbi slovenskega zmagovalca. Lani si je na zaključnem turnirju v Čačku pokal in napredovanje v ligo ABA zagotovila novomeška Krka. Dolenjci so v finalni tekmi ugnali prav Primorsko. Leto pozneje je ta kot sedmi slovenski klub (Olimpija, Krka, Helios, Šentjur, Slovan in Zlatorog) prestopila prag jadranske elite. Povsem zasluženo, saj je redni del končala z razmerjem 20 zmag – 2 poraza, v končnici pa z metlo izločila tako Borac (2:0) kot MZT (3:0). V prvi ligi bo zdaj nasledila ljubljansko Olimpijo, ki bo pot vrnitve v 2. ligo ABA iskala prihodnje leto.