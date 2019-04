Nesojeni "Randolph" brez pravega odgovora o Sloveniji

Če bi ob vnovičnem obisku Skopja med košarkarji Sixt Primorske iskali vodiča po glavnem mestu Severne Makedonije, bi ga zlahka našli v 25-letnem Beograjčanu s slovenskim potnim listom Ivanu Marinkoviću. Pred petimi sezonami je namreč igral za tukajšnji MZT, s katerim se Koprčani zdaj borijo za zmago v drugi ligi ABA. Toda 208 centimetrov visokega krilnega centra kljub prijetnim pomladnim temperaturam tokrat ni mikal turistični sprehod po zgodovinskem središču mesta ali ogled trdnjave Kale, stare Čaršije ter kopice neobičajnih sodobnih imitacij znanih svetovnih stavb in množice mogočnih spomenikov. Kot eden ključnih adutov čete trenerja Jurice Golemca je v Skopje pripotoval še po tretjo zmago in s tem vstopnico za prvo ligo ABA v sezoni 2019/20.

Ivan Marinković in Sixt Primorska na pragu podviga, ki je lani uspel Krki - zmaga v drugi ligi ABA in preboj med jadransko elito. Foto: Vid Ponikvar

Ne želijo čakati do petka, kaj šele do ponedeljka

Primorci so sicer pri rezervaciji letalskih vozovnic za povratni let v Slovenijo izbrali soboto, torej dan po morebitni četrti finalni tekmi. A vse dvome o prvaku želijo razbliniti že danes. "Lepo je na tretjo tekmo finala pripotovati z vodstvom 2:0. Lahko smo zadovoljni. Ne le z rezultatom, temveč tudi z zanesljivima predstavama. To pa nas ne bo uspavalo. Ne bomo se pretirano sprostili. V Skopje smo pripotovali po tretjo zmago. Želimo jo doseči že v četrtek. Pričakujem težje delo kot v Kopru, saj MZT praviloma veliko bolje igra pred svojimi navijači kot pa na gostovanjih. A če bomo vnovič postregli z motiviranostjo in igralno osredotočenostjo, verjamem, da lahko še tretjič premagamo tekmeca," razmišlja Marinković.

V višji prestavi

Na prvi tekmi finala v Kopru sta Makedonce razorožila strelsko izjemno razpoloženi Američan Lance Harris in raznovrstni Hrvat Marijan Čakarun. Slednji je ob znani Golemčevi obrambi napadalno pobudo prevzel na drugi tekmi, ko sta mu pri kreaciji napadov in polnjenju tekmečevega koša spretno pomagala izkušeni hrvaški popotnik Marko Jagodić Kuridža in eden najboljših slovenskih organizatorjev igre Žan Mark Šiško. Marinković se ob tem ni niti pretirano naprezal, kar zgolj priča o primorski premoči, ki je občutno izrazitejša kot v rednem delu sezone. "Dvomim, da so Makedonci manj čvrsti kot v rednem delu. To je še vedno nadarjena ekipa. A Sixt Primorska je prestavila v višjo prestavo," zagotavlja Marinković.

V Kopru bo ostal tudi v prihodnji sezoni. Foto: Žiga Mikeli/Sixt Primorska

"Sem v letih, ko uradni cilji zame ne predstavljajo bremena, temveč obvezo in motiv. Vem, zakaj sem tukaj. Tudi soigralce krasi podobna miselnost. Res je, stremimo k osvojitvi druge lige ABA. Zdaj smo na pragu tega dosežka. To se pozna tudi v ekipi, saj je osredotočenost na najvišji mogoči ravni," pripoveduje 25-letni srbski košarkarski popotnik, ki se v Kopru odlično počuti. "Smo dober kolektiv. Vsak ima svojo nalogo. V dobrem sistemu vsak od nas spoštuje svoj del naloge. Delujemo kot celota," razmišlja o Primorski, ki dominira v drugi jadranski ligi in ima tudi glavno besedo v slovenskem prvenstvu. Svojevrsten primorski košarkarski hit, ki resda ni samoumeven, a je ob močni finančni injekciji ter kakovostni igralski selekciji tudi hitro razložljiv. Sixt Primorska namreč v obeh tekmovanjih udejanja igralsko premoč. Ne premaguje izdatno močnejših velikanov. Novi izzivi "tigre" in trenerja Golemca torej čakajo v prihodnje. Tudi z Marinkovićem, ki namerava ostati v Bonifiki.

Večno vprašanje slovenske reprezentance

Marinković pa ima za svojega delodajalca posebno težo in posledično ceno tudi zaradi slovenskega potnega lista. Spomnimo, v lasti ga ima zaradi kranjskih korenin. Na račun tega je bil že pred leti tudi na slovenskem reprezentančnem radarju. A ker bi lahko zaigral le kot naturalizirani košarkar, sta prednost dobila Alen Omić in Anthony Randolph. Oba sta medtem že nakazala, da je njuna reprezentančna pot končana. Ker pa je Slovenija podhranjena prav na položaju krilnega centra, se prav prvi strelec Primorske v slovenskem prvenstvu ponuja kot morebitna rešitev. "Pred leti me je na to temo ogovoril tedanji direktor reprezentance Matjaž Smodiš. To pa je tudi vse. V zadnjem obdobju stikov ni bilo. Več o tej temi ne bi govoril," na reprezentančno vprašanje odgovarja 208 centimetrov visok košarkar.

Primorska trenutno velja tudi za prvega favorita slovenskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Kaj bi, če bi …

Nanj je v navalu jeze po julijskem ljubljanskem porazu proti Črni gori javno "pomislil" tudi tedanji kapetan Klemen Prepelić in kritiziral neodločnost vodstva reprezentance pri reševanju vprašanja naturaliziranega igralca. "Gre za težko vprašanje. Težko se je odločiti, kako in kaj. Kaj če izberemo novega tujca, ki ne igra v evroligi, a se nato vanjo prebije? Znova bomo na začetku. Kaj pa, če si Randolph premisli? Gre za zahteven položaj," enoznačnega odgovora na vprašanje košarkarja z zvezdico pred dnevi ni ponudil selektor Rado Trifunović. Do te teme pa je zadržan tudi Marinković. "Ne vem, kaj bi vam odgovoril. Ne razmišljam o tem. Moje misli so pri Primorski," je na vprašanje, ali bi jutri sprejel selektorjevo vabilo, odvrnil nekdanji član Crvene zvezde, Partizana, OKK Beograda in Zadra.