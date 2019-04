V Skopju po tisto, kar je zapravila Olimpija

Dobili so 20 od 22 tekem rednega dela sezone, se z rezultatom 2:0 sprehodili skozi polfinale. Zdaj pa v finalu druge lige ABA proti MZT Skopju vodijo 2:0. Do končne zmage in preboja v ligo ABA Sixt Primorsko, ki je v današnji obliki s fuzijo koprska Koša in domžalske Lastovke kot nosilke tekmovalne licence nastala šele leta 2016, loči le še ena zmaga. Primorci so jo trdno odločeni vknjižiti že v četrtek v Skopju, s čimer bi se izognili morebitni četrti petkovi tekmi v prestolnici Severne Makedonije in nato tudi odločilni ponedeljkovi peti tekmi v Kopru.

Po zmagi v slovenskem pokalu in superpokalu Primorska zdaj naskakuje še vrh 2. lige ABA. Foto: Vid Ponikvar

"Zavedamo se, da nas čaka glasno vzdušje. A mi moramo vztrajati pri svoji igri. Tudi če bomo v zaostanku, moramo ohraniti mirno glavo. Fizično in mentalno smo dovolj dobro pripravljeni, da po 40 minutah premagamo MZT. Če bomo pravi, bodo težko držali korak z nami," je ob robu primorskega treninga v sodobni skopski dvorani Jane Sandanski, kjer domuje tudi nedavni evropski klubski rokometni prvak Vardar, dejal trener slovenskega pokalnega prvaka Jurica Golemac, eden od tistih strokovnjakov, ki prisega na obrambo kot odločilni element, čeprav ima v svojih vrstah tudi nekaj odličnih strelcev, med katerimi izstopa Američan Lance Harris.

Prav v pravem trenutku

Primorski košarkarji so na uvodnih dveh finalnih tekmah v domači Bonifiki nedvomno pokazali, da imajo večjo igralsko širino in košarkarsko kakovost. Tudi zaradi tega Golemac deluje zelo mirno. "To je za nas tekma sezone. Cilj je zmaga v ligi ABA 2. Če tekmuješ, želiš zmagati, ne le sodelovati. Do tega zaključka so prišli tudi fantje," je odločen hrvaški strokovnjak s slovenskim potnim listom, zadovoljen s predstavami svojih varovancev na vrhuncu sezone. "Ponosen sem na to skupino igralcev, saj znajo res v pravem trenutku pokazati najboljši obraz. Trenerji ukazujemo, a igrajo igralci," pravi nekdanji slovenski reprezentant, prepričan o tem, da so v Kopru prvo zmago sezone dosegli že z igralsko selekcijo.

Ni mu vseeno, kaj se dogaja v Ljubljani

Naključje je želelo, da bo Primorska, če bo dobila eno od prihodnjih treh tekem, v jadranski eliti nadomestila prav ljubljansko Olimpijo, torej klub, ki je bil v začetku stoletja odskočna deska za Jurico Golemca. "Ni mi vseeno, kaj se dogaja v Ljubljani. Še posebej jaz, saj sem si kot mlad igralec prav v Olimpiji ustvaril življenje. A to ni bila ta Olimpija. Klub ni ime. Klub so ljudje. Igralci, vodstvo in navijači. Ni več tako, kot je bilo. No, zdaj smo znova priča neki novi zgodi. Upam, da bodo odgovorni vztrajali. Za slovensko košarko je žalostno, da Olimpija ni na visoki ravni. Olimpija bi morala biti paradni konj slovenske košarke zaradi katerega bi ljudje obiskovali tudi tekme v Kopru ali Šentjurju," o skorajšnji jadranski primopredaji razmišlja zdajšnji trener Primorske, ki bo, vsaj sodeč po prikazanem, tudi prvi favorit za osvojitev naslova slovenskega prvaka.

Video: kapetan Alen Hodžić pred tretjo tekmo finala