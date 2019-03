Smodiš in Petrov znova na kraju "zločina"

NEKOČ IN DANES: MATJAŽ SMODIŠ IN SIMON PETROV

Prah po zmagi novomeške Krke nad Petrolom Olimpijo, ki je zaradi tega prvič v zgodovini izpadla iz lige ABA, se še ni povsem polegel. Mi pa ob tem skupaj s Simonom Petrovom in Matjažem Smodišem vlečemo vzporednico z letom 2000, ko so zmaji ostali brez košarkarskega primata.

Nekdanji slovenski reprezentant Simon Petrov je del svoje igralske kariere prebil tudi v dresu Olimpije. Veliko bolj izrazita pa je bila - tako igralska kot tudi trenerska - njegova vloga ljubljanskega tekmeca. Zmajem je prizadejal kar nekaj bolečih porazov. Zadnjega pred desetimi dnevi, ko je kot trener Krke v zadnjem krogu lige ABA potopil ljubljansko barko in jo prvič v zgodovini potisnil čez rob jadranskega izpada.

Mnogim se je ob tem v spomin prikradla polfinalna serija slovenskega košarkarskega prvenstva v sezoni 1999/2000. Olimpija je do takrat ob očitni evropski usmerjenosti vse od osamosvojitve naprej pričakovano in zanesljivo osvajala državna prvenstva. Na prelomu med aprilom in majem leta 2000 pa se je prvakom prvič zalomilo. Krka je namreč v polfinalu z Matjažem Smodišem in Petrovom premagala zvezdniško Olimpijo, se uvrstila v finale in tam zlomila še odpor Laškega.

Kraj "zločina", 19 let pozneje

Pred tednom in pol je Olimpija klonila v dvorani Leona Štuklja. Devetnajst let pred tem je bila za prvake, za katere so tedaj igrali tudi Jure Zdovc, Šarunas Jasikevičius, Marko Milić in Sani Bečirović, usodna kultna dvorana Marof, tedaj pretesna za vse, ki so si želeli v živo ogledati prvo pravo dejanje velikega ljubljansko-novomeškega košarkarskega rivalstva.

V infarktni končnici sta zadnja žeblja v ljubljansko krsto zabila prav Smodiš in Petrov. Prvi po vrhunski predstavi z blokado nad Slavkom Kotnikom, drugi z odločilnim košem, danes bi rekli lebdečim polaganjem. Zdaj sta se na naše povabilo vrnila v Marof …

Video: Ponovitev zmagovite akcije Petrova

Kot leta 2000 …

Spomin na zgodovinsko polfinalno zmago je še vedno živ. "Začelo se je z eno dobro obrambno akcijo. Simi je nato kot znani 'trailer playmaker' prišel ... Ostalo je zgodovina," se spominja Smodiš, eden prvih vrhunskih slovenskih košarkarjev, ki so v svojem razvoju "preskočili" kaljenje pri Olimpiji.

Njegov vrstnik in dolgoletni soigralec Petrov, zdaj trener Krke, pa je ob obujanju spominov znova vzel žogo, ponovil vajo in – zadel. Tako kot leta 2000. Nato nas je odpeljal še na zunanje igrišče na Loki, kjer so se še pred gradnjo Marofa kalili številni rodovi novomeške košarke.