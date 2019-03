Uradno: Zdovc dodobra prevetril klop

Iz KK Petrol Olimpija so tudi uradno naznanili spremembe na trenerski klopi, kjer bosta odslej Juretu Zdovcu asistirala Gašper Potočnik in Žiga Mravljak.

Kar se je v košarkarskih krogih govorilo že nekaj dni, je zdaj tudi uradno. Novi glavni trener Jure Zdovc je, tudi s pogledom v prihodnost, postavil nov strokovni štab. Iz kluba so zdaj tudi uradno sporočili, da so sporazumno prekinil pogodbo s Stipetom Modrićem, Gregorjem Hafnarjem in Markom Anđelkovićem. Nova pomočnika glavnega trenerja Zdovca pa sta Gašper Potočnik in Žiga Mravljak.

"Verjamem, da dosedanjim pomočnikom skozi celotno sezono ni bilo najlažje. Doživeli so marsikaj, v vsem tem času se je nabralo veliko stvari, zato sem se odločil, da pripeljem ljudi z novo energijo. Skupaj bomo napravili vse, da dvignemo raven naše igre, najdemo zadnje atome moči v igralcih in jih motiviramo do te mere, da bomo čim bolje odigrali sklepni del državnega prvenstva, ter na koncu tudi osvojili naslov državnega prvaka," pojasnjuje Zdovc, ki zdaj ekipo pripravlja na nedeljsko tekmo z Rogaško.