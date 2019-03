Olimpijine možnosti za nadaljevanje v ligi ABA skoraj nične #video

Po izpadu košarkarjev Petrola Olimpije iz lige ABA so se je pojavile govorice, da bi se liga v prihodnji sezoni lahko razširila, kar naj bi Ljubljančanom lahko omogočilo obstanek v tekmovanju. A direktor lige ABA Krešimir Novosel pravi, da so takšne možnosti skoraj nične: "V preteklosti se še ni zgodilo, da zadnja ekipa ne bi izpadla. Z vidika resnosti lige morebitna sprememba formata lige pred začetkom nove sezone ne bi bila dobra."

Pred dobrim tednom sta v odločilni tekmi za obstanek v ligi ABA obračunala Krka in Petrol Olimpija. Slavili so Novomeščani, Ljubljančani pa so končali na zadnjem mestu lestvice, kar pomeni, da bodo prvič zapustili to regionalno tekmovanje. Po izpadu Olimpije so se sicer okrepile govorice, da naj bi se liga spet razširila z 12 na 14 klubov in se vrnila k staremu formatu tekmovanja, kar naj bi zmajem omogočilo obstanek, a so možnosti za ta scenarij skoraj nične.

Še nikoli se ni zgodilo, da zadnji ne bi izpadel

Tudi če bi se širitev zgodila, Petrol Olimpija ne more računati na vabilo, čeprav je eden izmed lastnikov lige. To je novinarju Planet TV Luki Šeficu potrdil direktor lige ABA Krešimir Novosel.

Direktor lige ABA Krešimir Novosel pravi, da so možnosti širitve tekmovanja minimalne. Foto: zajem zaslona

"Skupščina lige lahko ta pravila spremeni, ampak se tudi v preteklosti še ni zgodilo, da zadnja ekipa ne bi izpadla," pravi Novosel in dodaja, da se bo skupščina klubov sestala po končnici. Predvidoma konec meseca aprila oziroma na začetku maja.

Krka ima edina zagotovljeno mesto

V tem trenutku ima samo Krka zagotovljeno mesto v prvi ligi ABA. Za vstop med elito pa se v drugi bori Sixt Primorska, ki ima lepe možnosti za uvrstitev med elito. Tudi če bi se Primorci odločili, da predajo licenco Olimpiji, to ne bi bilo izvedljivo. "Dejstvo je, da v pravilniku lige ABA piše, da zadnjeuvrščena ekipa nima pravice nastopa v 1. ligi ABA. Avtomatično dobi ta ekipa pravico, da igra v 2. ligi ABA v naslednji sezoni.

Krka je edini slovenski predstavnik, ki ima trenutno zagotovljeno vstopnico za nastopanje v ligi ABA v prihodnji sezoni. Foto: Vid Ponikvar

So za Grke le vaba?

"Vprašanje je, ali so nameni Olympiacosa iskreni ali nas morda ne želijo uporabiti le kot vabe."

Na naslov lige ABA vsako sezoni prispe veliko povpraševanj o možnostih sodelovanja v tej regionalni ligi. Letos sta zanimanje pokazala grška velikana Olimpiacos in Panatinajkos, pred njima še izraelski BNET Herziteja. V pretekli sezoni klubi s Kosova in Bolgarije. Pred dvema letoma je liga podpisala dolgoročne trženjske pogodbe, ustanovila drugo ligo in omejila območje delovanja na klube z območja nekdanje Jugoslavije.

"Mislim, da morebitna sprememba na koncu sezone, torej da bi pred začetkom naslednje sezone zamenjali sistem oziroma da bi razširili ligo, ne bi bila dobra. Sploh z vidika resnosti lige," se o smiselnosti razširitve sprašuje Novosel.

V preteklosti so se za igranje v ABA zanimali tudi grški velikani, a direktor lige se sprašuje o iskrenosti njihovih namenov. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanja evropska prvaka iz Grčije sta sicer sama po sebi velik magnet za gledalce, saj porabita 15 milijonov evrov za igralce na sezono, a Novosel se sprašuje o iskrenosti namenov pridružitve: "Vprašanje je, ali so nameni Olympiacosa iskreni ali nas morda ne želijo uporabiti le kot vabo, ker naj bi šlo za težave s sojenjem v njihovi ligi."

Odprlo pa bi se tudi vprašanje, ali bi prvak lige ABA imel pravico nastopati v Evroligi, saj pirejski in atenski klub že imata zagotovljeno licenco te lige.

Preberite še: