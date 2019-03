Odvisnost od ene finančne injekcije je obenem blagoslov in prekletstvo

Potem ko je Sixt Primorska osvojila superpokal in pokal ter vodi v državnem prvenstvu, za Koprčane zdaj prihajajo dnevi resnice. Prvega aprila se bo namreč začel veliki finale druge lige ABA, v katerem mora klub za napredovanje med jadransko elito vknjižiti tri zmage (sistem 2-2-1). "To je bil cilj že pred sezono," zagotavlja direktor Matej Avanzo, prepričan o tem, da so izbranci trenerja Jurice Golemca pripravljeni na spopad z makedonskimi prvaki.

Po zmagi v pokalu Primorci zdaj naskakujejo vrh druge lige ABA. Foto: Vid Ponikvar

Za vami je 50 uradnih tekem v sezoni. Od tega ste jih dobili 43. Sliši se lepo, a bo podatek hitro zbledel, če v začetku aprila ne boste dodali še treh zmag v drugi ligi ABA.

Čeprav ne izvajamo dodatnega pritiska, pa se tega vsi, torej tako tisti, ki smo vsebinsko vključeni v projekt, kot tudi naši podporniki in pokrovitelji, zavedamo. Cilj je preboj v ligo ABA. Nihče ne tekmuje, da bi le sodeloval. Še najmanj tisti, ki je bil v prvem delu tekmovanja absolutno najboljši. Sistem pa je takšen, da je treba ta status potrditi v končnici. V polfinalu smo bili uspešni. V finalu nas čaka MZT iz Skopja. Realno gre za dve ekipi, ki spadata v finale. Odločitev bo padla v kratkem časovnem obdobju, kar bi ob dejstvu, da imamo širši kader, ter ob mladosti nekaj izkušenih posameznikov morala biti naša prednost.

Zdi se, da je ta tekmovalni sistem bolj pošten kot zaključni turnir, na katerem lahko ekipo pokoplje slab večer.

Popolnega sistema ni. Vsak sistem ima dobre in slabe plati. Če bi lani vprašali košarkarje novomeške Krke, bi se vsekakor odločili za zaključni turnir. Če vprašate nas, bi izbrali ligaški sistem. Menim pa, da najboljši zmaga v vsakem sistemu. Mi moramo to dokazati. Zavedamo se kakovostne selekcije in dobre ekipe. Imamo vse pogoje za ligo ABA, ob tem pa tudi vse večjo podporo okolja. Vse gre v smer lige ABA, ki pa si jo moramo zagotoviti pod koši. Dogodkov ne prehitevamo. Že zdaj lahko povem, da če si zagotovimo ligo ABA, ne bomo silili na evropska tekmovanja.

Matej Avanzo je pred selitvijo v Koper deloval pri RK Gorenje in Košarkarski zvezi Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Prihajajo namigi o spremembi tekmovalnega sistema, po kateri bi bil klub, ki igra v Evropi in ligi ABA, oproščen prvega dela. Vi torej te ugodnosti ne bi izkoristili?

Prav mi smo eni od protagonistov novih pravil. Sixt Primorska je verjetno najbolj neodvisen klub v Sloveniji. Odvisni smo namreč le od pokrovitelja, zato si lažje privoščimo izraziti svoje mnenje. Ocenili smo, da bi bilo modro spremeniti sistem in klubom, ki imajo evropske ambicije, pomagati. Če želimo vrhunsko klubsko košarko, se moramo vsi klubi približati najbolj ambicioznim. Če pa se bodo najbolj ambiciozni preostalim, bo košarka počasi potonila. Zato smo v našem klubu na mojo pobudo pripravili predlog, po katerem bi bil klub lahko oproščen nastopanja v prvem delu državnega prvenstva, a ob plačilu nadomestila v višini 50 tisoč evrov. Združenje prvoligašev je z dvetretjinsko večino potrdilo predlog.

Kam pa bi romalo teh 50 tisočakov in kako blizu realizaciji je ta reforma?

O tem, kako bi se razdelil denar, naj odloča združenje vseh klubov. Osnovna ideja pa je, da bi klub, ki bi zaradi neigranja državnega prvenstva privarčeval kar nekaj denarja, tega razdelil med preostale klube. Kar pa se samega predloga tiče, ponavljam, da ga je združenje potrdilo. Sledi razprava na strokovnem svetu KZS in v izvršnem odboru. Kolikor vem, obstaja interes, saj smo vsi videli, da je bil eksperiment Petrola Olimpije samomorilski.

"Naš cilj je polna Bonifika". Foto: Vid Ponikvar Skočimo na predhodno vprašanje. Primorsko torej v sezoni 2019/20 zanimata le liga ABA in državno prvenstvo?

Odgovorim vam lahko z 99-odstotno zanesljivostjo. Da. Morda čez dve sezoni.

Vaš klub je v veliki meri odvisen od enega finančnega vira. Dvorezen meč?

Odvisni smo od ozke skupine ljudi, ki obvladuje tri podjetja, katerih usmeritev ni le slovenska. To velja predvsem za Sixt in Car Target z blagovno znamko Vechicle Rent. Omenjeni podjetji nam zagotavljata od 80 do 90 odstotkov proračuna. Kdor pozna našega idejnega vodjo in predsednika nadzornega sveta Gregorja Vugo, ve, da so cilji najvišji. S tem projektom torej ne vpliva le na košarko, temveč spreminja miselnost okolice. Razumem pa vaše vprašanje. Odvisnost od ene finančne injekcije je obenem blagoslov in prekletstvo. Ko nekaj potrebujemo, ni potrebnih 27 sogovornikov. Ko pa kaj zaškripa, nastane težava za vse. Naš naslednji korak je pridobitev pokroviteljev iz lokalnega okolja.

Kaj pa dialog z občino, v kateri je prišlo do zamenjave oblasti? Kakšen je po novem odnos do koprskega športa?

Imamo dve zlati tekmovalni pravili. To sta nastopanje v le dveh tekmovanjih in igranje z največ štirimi tujimi košarkarji. Imamo pa tudi jasno pravilo glede delovanja. To pa je, da se politično ne opredeljujemo. Našega kluba ne zanima, kateri politični opciji pripada župan. Korektni bomo do vsakega. Za zdaj lahko rečem, da na operativni ravni odlično sodelujemo. Pri tem smo veseli, da je župan imenoval podžupana za šport. Kako bo v prihodnje, bomo videli.

Primorska lovi tisto, kar je Olimpija izgubila. Foto: Vid Ponikvar

Še vedno ste novinci na košarkarski sceni in svojevrsten tujek v primorskem športnem okolju. Lahko na podlagi obiska ocenjujete, da so Koprčani že začeli sprejemati rumeno-modro ekipo?

Na pomembnejših tekmah se lahko zbere tudi več kot dva tisoč gledalcev. Sicer pa se približujemo povprečju tisoč. Za več še nismo zreli. So pa cilji vsekakor višji. Želimo napolniti Bonifiko. Poslušamo ljudi. Zato smo tudi spremenili barve dresov. Dejstvo pa je, da je slovensko košarko trenutno težko tržiti. Res je, Slovenija je evropski prvak. A v športu si vreden toliko, kolikor je vreden tvoj zadnji rezultat. In kakšen je? Reprezentanca je bila neuspešna v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, paradni klub pa je izpadel v drugo divizijo regionalnega tekmovanja. To se pozna tudi v Kopru. Zavedamo pa se, da bomo ob zmagi Primorske še vedno poslušali predvsem o porazu Olimpije. Kot kaže, bo moralo miniti še nekaj časa, da bodo ljudje uvideli, kakšno zgodbo pišemo.

Toda k takšnemu razmišljanju veliko pripomorete tudi predstavniki drugih klubov, saj stalno poudarjate, da mora biti paradni konj slovenske klubske košarke prav Olimpija.

To je dejstvo. Tudi zaradi tega se Sixt Primorska ne bo zaletavala v zid. Zakaj bi, govorim povsem hipotetično, naskakovali evroligo, če tekem ne bi mogli igrati v Kopru? Etablirali smo se kot primorski klub, zato ne želimo v Stožice. Smo realni. Naš domet je EuroCup. Olimpija? Ljubljana ima največji bazen sponzorjev, klub pa ob ustrezni infrastrukturi tradicijo. Mi tradicije nimamo, saj jo je treba graditi desetletja. Ljubljančani jo imajo, a ravnajo z njo kot svinja z mehom. Prepričan pa sem, da bi močna Olimpija dvignila kakovost celotne košarke v državi.

S kakšnim proračunom deluje Sixt Primorska?

Za košarkarje, ki v obstoječi zakonodaji delujejo kot poklicni delavci v športu, namenimo 750 tisoč evrov neto. Celoten proračun pa znaša malce več kot 1,5 milijona evrov. To zajema delovanje kluba, člansko ekipo in mladinski pogon. Ob tem pa sem zadovoljen, da je klub nekaj velikih korakov naredil tudi na ravni vodenja organizacije, za kar ob meni v klubski pisarni skrbijo še Alenka Škreblin kot sekretarka, leteči sekretar Matevž Radin in predstavnik za odnose z javnostmi Aljaž Močnik. Klub deluje brez zunanjih agencij.

Video: Matej Avanzo o trenerju Golemcu: