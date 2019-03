Sixt Primorska v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugi polfinalni tekmi druge ABA ligi med Borcem in Sixt Primorsko so s 73:69 slavili Primorci innapredovali v veliki finale. V tem se bodo pomerili z MZT Skopje, ki je v dveh tekmah izločil Spars.

Izbranci Jurice Golemca so bili na prvi polfinalni tekmi v domači Areni Bonifika boljši z 78:59. V Čačku je bilo sicer tesneje, ob polčasu so Primorci vodili le za točko (41:40), ob koncu pa slavili za štiri točke. Z novo zmago so si tako že zagotovili finale, v katerem jih čaka MZT Skopje, ki je v dveh tekmah izločil Spars.

Prvi strelec Sixta je bil Lance Harris z 20 točkami, toliko točk je na drugi strani dal tudi Ilija Đoković.

Finalni niz se bo začel v ponedeljek 1. aprila.

Druga ABA liga, polfinale, 2. tekma:

